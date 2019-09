Respaldo del Utrera a Jesús Galván

El guion en el Utrera no está siendo el esperado. El conjunto del San Juan Bosco acabó tercero el pasado campeonato, disputando unos 'play off' de ascenso que le llevó hasta la segunda ronda, cayendo frente al Mallorca B.

Con ese mismo objetivo partió el campeonato 19/20, aunque el resultado, por ahora, no está siendo el esperado. La última derrota en Conil ha dejado al Utrera con un paupérrimo bagaje de dos puntos de quince posibles, a un punto del descenso y a nueve de los 'play off' que en este momento marca el próximo rival utrerano: el Sevilla C.

Ante esta situación, las miradas siempre apuntan al mismo lugar: al banquillo, en concreto, a Jesús Galván. Sin embargo, según ha podido conocer este diario, el puesto del entrenador sevillano no peligra.

Con el riesgo que implica hacer una afirmación en un mundo tan volátil como el del fútbol, Galván se sentará el próximo domingo en el banquillo del San Juan Bosco e, incluso, no se descarta que siga de haber un nuevo revés.

El club ha mantenido contactos con su técnico y le ha transmitido que confían tanto en él como en su cuerpo técnico. Además del aval de su gran trabajo del pasado año, se valora el día a día, su profesionalidad e implicación, aunque también se ha dejado patente la preocupación por la actual situación.

El próximo duelo ante el Sevilla C puede marcar un nuevo capítulo o el final de la crisis.