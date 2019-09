Cachola no espera a un Coria "caído"

Juan Antonio Márquez 'Cachola', entrenador del Coria, espera lo mejor de su equipo. No es para menos, puesto que sufrió su primera derrota del curso en la jornada 5 después de sumar anteriormente tres triunfos (uno, ante el descendido Écija) y un empate.

"Espero que el equipo no esté caído. No siempre íbamos a ganar en casa y no me espero a un equipo hundido por perder un partido; nos duele, y más en casa ante nuestra afición, pero estoy convencido de sus ganas", explicaba el preparador del conjunto ribereño tras el 0-1 logrado por el Puente Genil en el Guadalquivir el pasado domingo, y que resumía así: "No nos esperábamos el resultado, pero sí el nivel del rival y lo que nos iba a costar conseguir algo".

Porque Cachola recela, y mucho, de los conjuntos con los que compite el suyo. "Esto es lo que nos vamos a encontrar, es el nivel que tiene esta categoría y nosotros tenemos que ser autocríticos y exigentes, y seguir trabajando y mejorar", reconoció el míster del Coria, quien, como sus futbolistas, ya piensa en el San Roque de Lepe: "Lo hacíamos cuando ganábamos, y con más deseo ahora: estamos deseando que llegue ese partido para quitarnos este mal sabor de boca".