Lobo: el Benzema del Felipe del Valle

El futbolista amateur lo es porque un día quiso ser profesional. Las circunstancias, tan caprichosas en el mundo del balón, lo han llevado al 'infrafútbol', donde es habitual ver guiños a categorías más altas. Es lo que ocurre en el Felipe del Valle con Miguel Ángel Lobo, cuyo físico recuerda a un delantero francés que juega en el Real Madrid.

"Benzema es mi referente. Por su forma de jugar, trabajando mucho para el equipo y nada egoísta", explica el atacante del San José, uno de los protagonistas la pasada jornada en División de Honor por su doblete ante el Isla Cristina: "Llevábamos una racha negativa y nos hacía falta moral, y qué mejor manera que ganando en casa".

Se refiere Lobo al inicio liguero protagonizado por el San José, con tres derrotas, una mala inercia a la que el jugador le da explicación: "Nos ha costado arrancar y hay buen equipo, pero cambiamos de sistema porque lo estábamos complicando nosotros. Ante el Isla Cristina dimos con la clave".

Recalca Lobo que "no es cómo se empieza, sino cómo se acaba" para quitarle presión a su equipo por el arranque en Liga, si bien el contundente triunfo ante los onubenses por 4-0 deja ver las cosas de otra forma. "El año pasado empezamos ganándolo todo, pero en éste ha sido todo lo contrario. Tenemos equipo para estar arriba; al menos, para no pasar los apuros del curso pasado", algo que "el club necesita", así como él también necesitaba marcar: "Llevaba tres partidos sin que me entrara la bola, y faltaba el gol porque se había hecho un buen trabajo. No me pongo cifra, sólo superar los doce del año pasado, que fueron pocos para mí".