Mario Begines, la flecha de los villanos

El pasado verano hicieron las maletas numerosos jugadores hispalenses en busca de nuevas aventuras futbolísticas o un trampolín en sus carreras. En el segundo caso se encuentra Mario Begines, que a sus 24 años realizó una fuerte apuesta marchándose a Extremadura.

"Tenía el interés del Coria en renovarme, de equipos de la zona de Valencia también, pero el Villanovense se estaba reforzando muy bien y ni me lo pensé", señala el lateral derecho, que se ha convertido en un fijo del flamante líder del Grupo XIV de Tercera división. "Por el momento, he jugado todos los minutos (los 450' de las primeras cinco jornadas) y he anotado dos goles. Me encuentro muy bien física y mentalmente. El ambiente aquí es muy bueno. Es un club modesto, pero se nota que ha estado en Segunda B y que hace las cosas muy bien", declaró el cañamero, que ha firmado un año, renovando automáticamente si juega una serie de partidos.

El ex de la Lebrijana y Coria, quien tuvo una breve aventura en el San Fernando en Segunda división B (17/18), disfruta en el flamante líder serón, que ha hecho un pleno de puntos (15), ha anotado 16 goles y ha encajado tres. "Los tres primeros encuentros anotamos cuatro goles. El equipo tiene mucha calidad, y físicamente está muy bien. Hay jugadores con un largo recorrido en Segunda B. Se nota hasta en los entrenamientos, que tienen un ritmo alto", finalizó el de San José de la Rinconada.