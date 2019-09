Sevilla presume de embajadores del gol

El gol es el producto más cotizado en el fútbol, el anhelo mayor de todos los equipos, la guinda a todos los proyectos. Por ello, la búsqueda del delantero siempre es la más ardua en cada periodo estival de fichajes.

Al respecto, el fútbol sevillano puede presumir de tener a grandes realizadores, exportando, incluso, gol a otras provincias. Este es el caso de Roberto y Manu Cruzado, dos de los delanteros más contrastados del panorama hispalense que brillan en Huelva, en Aroche y La Palma, respectivamente, encabezando la lista de máximos artilleros del Grupo I de División de Honor Sénior con tres dianas, igualados también con Sebas (Cartaya), Tommy Montenegro (Ciudad Jardín) y Juanca (San Roque).

"Fue un verano raro. No tuve muchas ofertas como en otros años. Al final, me llamaron de Aroche, me enseñaron su proyecto y me gustó. Decidí venir y la verdad es que me encuentro muy a gusto", señala Roberto, todo un trotamundo sevillano del gol, quien brilló el pasado domingo en Tomares con un doblete y una asistencia: "Tengo confianza y me la transmiten. Después de un año pasado raro (pasó por la Lebrijana y Cabecense, además de apenas una semana en el San José), quiero ir partido a partido. No me pongo cifra, pero lo que me gusta es hacer goles y espero ayudar al equipo. Poco a poco le estamos cogiendo el pulso a la categoría. El objetivo es la permanencia, pero hay mimbres".

Al igual que Roberto, Manu Cruzado suma tres dianas en las primeras cuatro jornadas, un comienzo que ha sorprendido al propio ariete. "Siempre me ha costado arrancar", apunta el atacante, fijo en la banda izquierda de la tripleta ofensiva de La Palma en el 1-4-3-3 que practican los onubenses: "Aquí me encuentro muy cómodo. Tuve ofertas en verano de equipos de Sevilla (San José, Algabeño...), pero aquí hicieron un esfuerzo por mí; el club es una familia".

Máximo realizador de La Palma en los dos últimos años con diez goles, esta campaña ansía dar un salto más: "Me gustaría acabar la primera vuelta con siete. Confío en superar la cifra".