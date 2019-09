Resumen de la jornada 5 de los equipos sevillanos en División de Honor

Torreblanca 3-0 Alcalá: Resultado tan severo como engañoso

Contundente y engañoso 3-0 que le endosó el Torreblanca al Alcalá, alargándose así dos rachas: los torrealbenses no pierden en su campo desde febrero y los panaderos no saben aún lo que es ganar y se colocan últimos. El triunfo local se fraguó en la segunda parte. Tras un primer periodo con varias ocasiones visitantes (un balón al palo de Darío y otro de Sojo, y un mano a mano 'al muñeco' de Cristian), José Antonio Lara zarandeó a su equipo dando entrada a Yimi y Mario.

El primero protagonizó un cabezazo en el 67' que repelió Josema y que sirvió para que Carlos, en segunda instancia, hiciera el 1-0. Dos minutos después a Diego se le anuló por fuera de juego el 2-0, tanteo que sí llegó en el 71' al aprovechar Yimi un error de Juanma. Reaccionó tarde con los cambios Pascual García, lo que aprovechó el 'Torre' para redondear el triunfo en el 89' con un golazo de vaselina de Diego.

- Ficha técnica:

Torreblanca: Adri (2), Antonio (1) (Vilches 80') (1), Barbecho (2), Buba (1), Luis (1), Carlos (2), Fran (2) (Julio 80') (1), Ángel (1) (Mejías 69') (1), Bellido (2) (Yimi 59') (3), Kisko (1) (Mario 59') (2) y Aranda (2) (Diego 65') (2).

Alcalá: Josema (1), Carmelo (1), Pinto (1) (Velasco 83') (1), Beni (1), Juanma (1), Darío (2), Rubén Sánchez (1), Raúl (1) (David Díaz 51') (1), Cristian (2), Sergio (1) (Vargas 65') (1) y Sojo (2).

Árbitro: Arcila Pérez (gaditano). Expulsó al panadero Rubén Sánchez por doble amarilla (84'). Amonestó a los locales Buba y Carlos; y al visitante Beni.

Goles: 1-0 (67') Carlos; 2-0 (71') Yimi; 3-0 (89') Diego.

Incidencias: Unos 300 espectadores en Los Caños de Torreblanca.

Chiclana 0-2 UP Viso: Resultado tan severo como engañoso

La UP Viso sumó en casa del Chiclana su cuarto triunfo consecutivo en un partido con dos partes bien diferentes. En el primer acto, los alcoreños supieron sufrir ante un cuadro local que, aunque sin grandes ocasiones, dominó y generó peligro a los mandos de Crespo y Agustín. Tras el asueto, la UP Viso se adelantó en su primer acercamiento (56'): falta de Luna que cabecea a la red Salvat. Con el pleito controlado, una jugada del ariete, que se marchó de dos zagueros por la línea de fondo, era convertida en gol por parte de Alberto Vega para sentenciar (65').

- Ficha técnica:

Chiclana: Pitu (1), Vicente (1) (Nene 61') (1), Manzorro (1), Carreño (1), Jaime León (1), Argudo (2), Agustín (3) (Toledo 85') (s.c.), Fornell (2), Pablo Rodríguez (1) (Christian Moreno 50' (1), Marcos Rodríguez 70') (1) Crespo (2) y Caballero (2).

UP Viso: Álex Melli (2), Germán (2), Gabri (2), Cuder (3), Lichi (3), Pineda (1) (Francisco 61') (2), Luna (2) (Nolasco 89') (s.c.), Vega (3) (Davilu 79') (2), Kevin (2) (Zapata 70') (2), Migue (1) (Barrio 61') (2) y Salvat (3) (Paquito Koski 79') (1).

Árbitro: Fernández Barba, malagueño. Amonestó a los locales Agustín y Argudo; así como a los visitantes Salvat, Paquito Koski y Davilu.

Goles: 0-1 (56') Salvat; 0-2 (65') Alberto Vega.

Incidencias: 400 espectadores en el Municipal.

Algabeño 1-0 San José: Pipi reluce en lo anodino

La calidad de Pipi decidió el derbi de La Vega entre el Algabeño y el San José en un partido realmente tedioso. En el primer, y único, disparo a puerta de los albicelestes, el atacante desatascó el espeso juego de los suyos frente a un cuadro cañamero que perdonó demasiado y mereció, como mínimo, el empate. El Algabeño suma su primer triunfo del curso y supera al San José.

En el inicio, el conjunto albiceleste, con el 'permiso' cañamero, se adueñó del balón mientras los ayer rojillos esperaban ordenados en un bloque bajo. Aunque los locales empezaron en campo contrario, Lobo, tras jugada de Lora por la diestra, fue el primero en avisar (4') para un San José que, con el paso de los minutos, se fue encontrando más cómodo sobre el césped. Así, Pablo Luque desbarató una doble ocasión cañamera antes de que Dani Casado (17') rematara fuera un servicio de Rufo. Fue un espejismo, pues el Algabeño, lento y sin profundidad, no apareció más por el área de Álex hasta el descanso.

Tras el asueto, el San José, mejor desde el orden, dio un paso al frente y se animó a presionar la salida de pelota local. Lora, que chutó rozando el poste, y Pablo, quien obligó a intervenir a Luque, evidenciaron una superioridad cañamera que se fue diluyendo con el carrusel de cambios. Cuando nada ocurría, apareció Pipi para cazar una pelota suelta en el área en el 75' y, tras revolverse, batir a Álex sutilmente y dar el triunfo a su equipo.

- Ficha técnica:

Algabeño: Pablo Luque (2), Cáceres (2), Rufo (1), Pino (2), Baena (1), Contreras (1), Dani Casado (1) (Sofian 62') (1), Jorge (2), Jero Baena (1), Pipi (3) (Juli 89') (s.c.) y Corriente (1) (Guisado 55' (1) (Rubén Diáñez 81') (s.c.) .

San José: Álex (1), Juan (1) (Rafa 78') (0), Colela (2) (Ennoury 72') (0), Montaño (2), Otón (2), Rubén (1) (Pablo Casado 39') (1), Lora (2), Varona (1), Lobo (2), Jurado (2) (Dani 56') (0) y Guti (2) (Rubén Pérez 68') (1).

Árbitro: Jurado de la Torre, sevillano. Amonestó a los locales Cáceres, Rufo, Jorge, Pipi, Pablo Luque y Guisado; así como a los visitantes Montaño, Otón, Rubén, Varona, Pablo y Dani.

Gol: 1-0 (75') Pipi.

Incidencias: Unos 350 espectadores, varios de ellos cañameros, se dieron cita en el Municipal.

Castilleja 3-0 La Palma: Sigue haciendo de su feudo un auténtico fortín

El Castilleja logró ante La Palma su tercer triunfo en el Antonio Almendro en tantos partidos . En una primera mitad igualada, el cuadro alixeño anotó el 1-0 tras una internada por la derecha de Moro, que centró para que Plata se topara con Javi, cuyo rechace lo devolvió al aréa el ariete para que el lateral disparara a gol. Tras el asueto, Plata, con un suave toque en un mano a mano, y Miguel, de penalti, sentenciaron.

-Ficha técnica:

Castilleja: Tomás (2), Moro (3), Quino (1) (Alfonso 69') (1), Armenta (2), Miguel (2) (Ordóñez 80') (1), Pitero (1), Chipu (1) (Ismael 51') (1), Beni (2) (Lolo 75') (1), Plata (3) (Borja 58') (1), Gordillo (2) y Miguel Ángel (1) (Antonio 75') (1).

La Palma: Javi (1), Juan (2) (Luis 89') (s.c.), Vázquez (1), Paco (1), Alberto (1) (Pirri 59') (1), Juanma (1), Pío (1), Carlos (1), Segura (1) (Suárez 61') (1), Cruzado (1) y Álvaro (s.c.) (Calle 24') (1).

Árbitro: Casas Martínez, jiennense. Expulsó por roja directa al onubense Vázquez (87'). Amonestó al local Pitero; y a los visitantes Pío, Cruzado, Suárez, Juanma y Carlos.

Goles: 1-0 (27') Moro; 2-0 (47') Plata; 3-0 (60') Miguel, de penalti.

Incidencias: Unos 150 espectadores.

At. Onubense 1-1 Tomares: Gran punto para ganar confianza

El Tomares logró un valioso punto a domicilio frente al Atlético Onubense. En una gran primera parte auriazul, Guille, tras dos balones a la madera de los sevillanos, adelantó a los suyos metiendo la puntera en un córner con varios rechaces. A pesar de contar con uno menos, Cascajo, batiendo por bajo a Isaac, igualó en la única llegada local. Mario la tuvo al final.



- Ficha técnica:

Atlético Onubense: Adri (1), Juan Mari (1) (Carlos Martínez 46') (1), Diego Domínguez (1) (Cristian 46') (1), Antonio Mesa (s.c.), Terán (1) (Belchi 61') (1), Moyano (2) (Asuero 61') (1), Ponce (2) (Maqueda 78') (1), Juanma Galán (1), Iván Arenas (1), Fernando Martínez (1) (Manu Cordero 78') (1) y Cascajo (3).

Tomares: Isaac (1), José Segura (1), Javi Apolinar (2), Guille (3), Dani (2), Sica (1) (Pepe 75') (1), Iván (3), Álvaro (1) (Agu 85') (s.c.), Álex Jiménez (1) (Mario 57') (1), Ale Buzón (2) y Raúl Vega (1) (Migue 89') (s.c.).

Árbitro: Luna Espejo, cordobés. Expulsó por doble amarilla al recreativista Antonio Mesa (60'). Amonestó a los locales Juan Mari, Ponce y Diego Domínguez; así como a los visitantes Álvaro, Isaac, Iván y Raúl Vega.

Goles: 0-1 (31') Guille; 1-1 (67') Cascajo.

Incidencias: 200 personas en la CD Decano.

Cabecense 4-0 Espeleño: Libera presión y por fin se desata como local

En un gran tramo final, el Cabecense consiguió su primera victoria como local ante el también recién descendido Atlético Espeleño. En el 73', Enrique, al empalmar un servicio de Luismi, abrió la lata para un cuadro ugiense que sentenciaría seis después, cuando Iván Acosta anotó un golazo con un disparo desde la frontal que se coló por el palo largo de la meta. Aprovechando los espacios dejados por los cordobeses, Elías, tras superar su marca por fuera, batió a Sillero. Ya en el descuento, Mario, al peinar una falta lateral, cerró la goleada.

- Ficha técnica:

Cabecense: Iván Casas (2), Javi Salas (2), Francis (2), Bucarat (3), José Mari (3), Cachana (2) (Iván Acosta 67') (2), Luismi (2) (Valderrama 77') (2), Horrillo (3) (Vergara 88') (s.c.), Enrique (2) (Mario Sanz 82') (2), Calderón (2) (Peli 46') (2) y Emilio (2) (Elías 67') (3).

Atlético Espeleño: Sillero (1), Tena (1), Vega (1) (Ernesto 75') (1), Osuna (2), Lolo (s.c.) (Cantero 4' (1), Bono 68') (1), Polaco (1), Barto (1), Cortés (1) (Guti 75') (1), Álex Girón (3), Antolín (2) y Gómez (1) (Jesús 61') (1).

Árbitro: Martín Mora, onubense. Amonestó a los locales José Mari, Bucarat, Salas, Peli y Enrique; así como a los visitantes Tena, Vega y Cortés.

Goles: 1-0 (73') Enrique; 2-0 (79') Iván Acosta; 3-0 (87') Elías; 4-0 (94') Mario Sanz.

Incidencias: Unas 350 personas se dieron cita en el Carlos Marchena de Las Cabezas.