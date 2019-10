Pascual García, compromiso con una idea

El técnico del C.D. Alcalá, Pascual García, considera injusta la derrota de su equipo en su visita al Torreblanca (3-0), pues cree que el juego que desarrollaron en la primera mitad mereció "una mejor renta", pues mantuvieron al rival "en su campo prácticamente", disponiendo de "varias ocasiones, entre ellas dos palos y un mano a mano", amén de llevar "siempre el dominio y la iniciativa".

Sea como fuere, el míster panadero admite el bajón posterior: "En la segunda parte, el equipo no supo controlar ni afrontar los diferentes argumentos que nos mostraban. Y, por falta de decisiones y criterios correctos, nos arrinconaron hasta meternos tres goles, que son demasiados para lo que se pudo comprobar".

Con todo, anuncia que no variarán su estilo: "Vamos a seguir ofreciendo todo lo mejor del plantel, aún más si cabe, porque no es cuestión de estado anímico, sino de perfilar esas indecisiones que a veces nos delatan. Es verdad que, al ser un equipo demasiado joven, a ciertos jugadores les falta esa madurez (...) Podríamos estar mucho mejor, porque no se refleja para nada la clasificación con el compromiso".