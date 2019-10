San Fernando-Sevilla Atlético: Otro partido de los que le gustan

Sobra decir que en el fútbol enfrentarte a

, que, en un arranque dubitativo, ha sumado sus dos triunfos ante dos de los rivales más fuertes del Grupo IV de Segunda B:, que solo ha hincado la rodilla contra los franjirrojos, y, que conoció por primera vez el amargo sabor de la derrota frente al cuadro deen la fecha anterior. Hoy le toca el más difícil todavía, visitar al, líder y único equipo invicto.

En el clásico estadio Iberoamericano 2010, más conocido como Bahía Sur, el Sevilla Atlético no solo tendrá que enfrentarse a la calidad y experiencia de Pedro Ríos o, entre otros Francis Ferrón, sino al maltrecho césped del, según el míster isleño Tito García Sanjuán, "peor campo de toda España".

Su homologo en el filial, Paco Gallardo, no dará la convocatoria hasta la misma mañana de hoy, cuando se sabrá si los tocados Amo, que se cayó a última hora del duelo ante el Córdoba; Álex Robles y Pejiño podrán entrar en la lista. Quienes no serán de la partida son los lesionados Kibamba y Lara. Por su parte, el San Fernando, que llega tras golear en la Copa Federación al Arroyo (4-0), no tiene bajas y dará a conocer la lista hoy mismo.