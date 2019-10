Resumen de la jornada 6 en División de Honor

UP Viso 3-1 Torreblanca: Remonta para ser el nuevo líder

UP Viso y Torreblanca se veían las caras en uno de los duelos más atractivos de la jornada 6. Y así fue. Con un Torreblanca que saltó al césped del San Sebastián con las ideas muy claras de llevar la iniciativa del juego llegó el primer gol. Las ocasiones visitantes se seguían sucediendo, pero la puntería de los hombres de Lara no acababa de estar del todo fina como para matar el encuentro. Tanto perdonar les pasó factura, porque antes del descanso los locales consiguieron empatar a balón parado. Y es que las jugadas de estrategia es uno de los puntos fuertes de esta UP Viso. Así llegó el 2-1 nada más reanudarse el encuentro. Otro córner botado por Luna acababa en el fondo de las mallas. El segundo tanto fue un mazazo para el Torreblanca, que a pesar de seguir metido en el partido, vió como caía el tercero y definitivo.

Ficha técnica:

UP Viso: Melli (2), Germán (1), Gabi (2), Mario (2), Lichi (2), Pineda (1) (Rabaneda 65') (1), Luna (3) (Barrio 89') (1), Zapata (2) (Migue 69') (1), Kevin (2) (Paquito 86') (1), Vega (2) y Salvat (2) (Kisko 78') (1).

Torreblanca: Adri (2), Vilches (1), Manu (1), Iván Gómez (1) (Antonio 64') (1), Julio (2), Contreras (1) (Iraola 50') (2), Javi Lozano (1) (Diego 50') (1), Ángel (1) (Mejías 64'), Jimi (1) (José Manuel 56') (1), Carlos (2) y Aranda (2) (Kisko 50') (1).

Árbitro: López Racero, gaditano. Expulsó al blanquiazul Vega por doble amarilla en el minuto 63 y al entrenador vistante Lara en el 24'. Amonestó a los locales Zapata, Pineda, Salvat, Melli y Kisko; así como a los visitantes Carlos, Contreras, Javi Lozano y Diego.

Goles: 0-1 (5') Aranda; 1-1 (33') Mario; 2-1 (47') Vega; 3-1 (59') Kevin.

Guadalcacín 0-1 Castilleja: Penalti y golpe sobre la mesa

Triunfo en una de las salidas más complicadas de la liga. Con muchos jugadores jóvenes en el plantel, los de Ceballos se impusieron con fútbol e intensidad a un rival que defensivamente no puso las cosas fáciles. Además del gol de penalti, el triunfo pudo ser más holgado.

Ficha técnica:

Guadalcacín: Marco (1), José Roldán (2), Gómez (2), Víctor (1), Domingo (1) (Javi Gil, 78') (1), Fernando (2) (Cunete, 84') (s.c.), Pablo Benítez (1), Pablo Gil (1), Migue de Alba (2), Juanje (1) (Juan, 70') (1) y Selu Olmo (1) (Currito, 82') (s.c.).

Castilleja: Tomás (2), Moro (3), Quino (2), Armenta (3), Pitero (3), Alfonso (2), Ismael (2) (Álex Marín, 77') (1), Migue (2) (Beni 65') (1), Plata (2) (Miguel, 65') (1), Gordillo (3) (Chipu, 90') (1) y Borja (3).

Árbitro: Vela Calderón (Huelva). Expulsó al local Pablo Benítez por doble amonestación en el minuto 65. Mostró cartulina amarilla a Domingo y Fernando, del 'Guada'; y a los visitantes Pitero, Armenta, Alfonso, Tomás, Migue y Gordillo.

Gol: 0-1 (34') Gordillo, de penalti.

Incidencias: 500 personas en el Fernández Marchán.

San José 4-1 Cabecense: La pena máxima guía al San José

Victoria demasiado abultada del San José, que supo aprovechar sus mejores momentos, ante un 'Cense' que, sin ser tan inferior como refleja el resultado final, se vino abajo tras el segundo golpe que recibió, mazazo que llegó justo cuando mejor estaban los ugienses. El riguroso penalti de Francis sobre Ismael en una disputa aérea marcó el devenir de un duelo que los cañameros, superiores a partir de entonces, redondearon entre los minutos 90 y 94.

De entrada, José Antonio Maldonado sorprendió con el once inicial: 1-4-3-3 con Rubén de pivote; Varona y Guti de interiores; Lobo partiendo desde la izquierda, Ennoury pegado en la diestra y Lora en punta. Enfrente, Luque apostó por su clásico 1-4-2-3-1 con las únicas novedades de Gonzaga en el lateral diestro, Peli en la media punta y Elías en la banda siniestra. Así, sin grandes ocasiones y más juego directo que fútbol, Guti, al transformar con seguridad un penalti cometido sobre Varona, adelantó a los locales en el 14'. Al son de la calidad de Peli y el juego de espaldas de Enrique, el 'Cense' no reaccionó hasta los últimos diez minutos del primer acto, cuando el punta, tras zafarse con el cuerpo en dos acciones de Montaño, se topó, primero, con Sebas y, posteriormente, con el propio meta y el larguero sin apenas ángulo. Peli, con un disparo dentro del área, cerró las ocasiones rojinegras antes del asueto.

En el segundo acto, con el partido dominado gracias al brío y la intensidad del doble pivote formado por Cachana y Horrillo, el Cabecense encontró premio a su superioridad (53'): internada por la diestra de Luismi, cuyo centro lo remachó, con cierta fortuna, Elías a gol. Ocho después, coincidieron dos hechos que marcaron el tramo final: la salida de Cachana del seco césped y la pena máxima transformada por Lobo. Sin atisbo de reacción visitante y con el 'Cense' volcado, el San José, que previamente había perdonado la sentencia, cerró el pleito en dos contras culminadas por Rubén Pérez y Juan.

Ficha técnica:

San José: Sebas (2), Ismael (2), Colela (1), Montaño (1), Otón (3), Rubén (1) (Rafa 92') (s.c.), Lora (1) (Dani 61') (1), Varona (2), Lobo (2) (Kisko 82') (2), Guti (3) (Juan 71') (2) y Ennoury (1) (Rubén Pérez 61') (2).

Cabecense: Iván Casas (1), Gonzaga (1) (Valderrama 72') (1), Francis (0) (Emilio 72') (1), Bucarat (1), José Mari (3), Cachana (2) (Mario Sanz 61') (1), Luismi (2), Horrillo (2), Enrique (2), Peli (1) (Acosta 67') (1) y Elías (2).

Árbitro: Cintado Fernández, sevillano. Expulsó al cañamero Kisko y al rojinegro Elías camino de los vestuarios. Amonestó a los locales Rubén, Lobo, Otón y Álex; así como a los visitantes Francis, Bucarat, Gonzaga y Luismi.

Goles: 1-0 (14') Guti, de penalti; 1-1 (53') Elías; 2-1 (62') Lobo, de penalti; 3-1 (89') Rubén Pérez; 4-1 (94') Juan.

Incidencias: Unos 300 espectadores se dieron cita en el Felipe del Valle de San José.



Tomares 2-0 Chiclana: Coge aire y revive

Partido muy igualado que el Tomares supo solventar en la primera mitad con goles de Ale Jiménez y Mario para así salir del pozo y mirar hacia arriba. La derrota hace caer al Chiclana al descenso.

Ficha técnica:

Tomares: Isaac (1), José (2) (Alberto 89') (1), Dani (2), Javi (2), Guille (2), Sica (2) (Álvaro 74') (2), Mario (3) (Migue 86') (1), Iván (3), Raúl (2) (Salva 70') (2), Álex Jiménez (3) (Agu 60') (2) y Álex Buzón (3) (Sergio 83') (2).

Chiclana: Pitu (1), Vicente (1) (Nene 57') (1), Adán (1) (Diego 85') (1), Juan Carlos (1), Jaime León (1), Argudo (1), Agustín (1) (Toledo 73') (1), Dani Fornell (1), Pablo (1) (Estudillo 60') (1), Crespo (2) y Caballero (1) (Marcos 67') (1).

Árbitro: Caballero Caballero, cordobés. Expulsó al visitante Dani Fornell por roja directa en el minuto 87'. Mostró cartulina amarilla a los locales Iván, Álex Buzón e Isaac; y a Juan Carlos, Jaime León y Marcos del Chiclana.

Goles: 1-0 (9') Álex Jiménez; 2-0 (44') Mario.

Incidencias: Unas 500 personas.



San Roque 1-1 Algabeño: Continúa creciendo

Un gol de Jero Baena, que robó el esférico en tres cuartos y avanzó hasta la media luna para batir con un disparo a Borja, le dio un valioso punto al Algabeño en el complicado feudo del San Roque.

Ficha técnica:

San Roque: Borja (1), Aarón (1) (Trujillo 75') (1), Anaya (1) (Juancho 87') (s.c.), Corrales (1), Juanca (1) (Chupi 58') (1), Llaves (1), Banderas (1), Ledesma (2), Antonio Jesús (2), Maderal (1) (Ezequiel 82') (s.c.) y Josemi (2).

Algabeño: Pablo (3), Cáceres (2), Rufo (2), Pino (2), Baena (2), Contreras (2) (Sofian 66') (2), Jorge (2), Diego López (2) (Rojas 89') (s.c.), Jero (3) (Lukas 85') (s.c.), Pipi (2) (Juli 79') (1) y Corriente (1) (Casado 46') (1).

Árbitro: Lozano Díaz, onubense. Amonestó a los locales Borja Maderal, Banderas y Juanca; así como a los visitantes Rufo, Diego López, Baena y Cáceres.

Goles: 1-0 (40') Ledesma; 1-1 (65') Jero.

Incidencias: Unos 400 espectadores.

Alcalá 1-1 Isla Cristina: Castigado por la falta de gol

Cuarto empate en seis duelos del Alcalá, que, a pesar de que se adelantó y disfrutó de las mejores ocasiones, no pudo con un rocoso Isla Cristina. Christian, mediante un zurdazo, anotó para los locales; Cifu igualó a falta de 20'.

Ficha técnica:

