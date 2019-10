Así transcurrió la jornada 7 en Tercera

El filial del Betis se impuso al Arcos (1-2) y ahora es el líder de la categoría, mientras que el segundo filial sevillista se impuso en su casa al Xerez (2-1) y adelantó al Antoniano, que cayó ante el Puente Genil.

Monopolio sin rentabilidad para el Coria

El Coria encadenó su cuarta jornada sin ganar. Y no fue porque no lo intentó, ya que dominó su encuentro ante Los Barrios, aunque no lo tradujo en el electrónico.

Los visitantes dejaron la iniciativa al anfitrión, que agradeció tal generosidad para monopolizar el balón y las ocasiones, exhibiendo una circulación de balón fluida, hallando premio en el 12': rápida triangulación coriana, llegándole el balón a Juanito, que centró tras un caracoleo y Rafa Toro, solo en el segundo palo, aprovechó la indecisión barreña para marcar. El guion perfecto de un Coria que se acercó de nuevo con peligro por medio de Juanito (17') y Dani Romero (18').

Sin embargo, la efectividad es una variable que no se puede controlar en el fútbol, y Los Barrios, que estaba desaparecido, igualó en el 25' de falta directa lanzada por Legupín, en la que Isco no estuvo fino.

El empate desconcertó al Coria, que se rehizo en el tramo final del primer tiempo, llegando con peligro en los minutos finales en acciones protagonizadas por Juanito (37'), Rafa Toro (42') y Dani Romero (47').

Pese a que el segundo tiempo comenzó con una clara ocasión de Jesús Vega, abortada por un defensor barreño, no tuvo el ritmo de la primera. Dominio estéril de un Coria que se encomendó en la última acción del encuentro a Isco, que salvó el 1-2 ante remate de Facu.

Ficha técnica:

Coria: Isco (2), Jony (1), David Feito (1), Serrano (1), Tore (2), Rojas (1), Rafa Toro (1) (Gómez 73') (1), Chapi (1), Jesús Vega (1) (Juan Gómez 65') (2), Juanito (1) (Cristian 89') (s.c.) y Dani Romero (2).

Los Barrios: Pablo Rodríguez (1), Oñate (1), Triunfo (1) (Paco Borrego 89') (s.c.), Dani Guerrero (1), Urri (1), Sergio Romero (1) (Facundo 79') (2), Guti (2), Jorge Herrero (1), Legupín (2), Gustavo (1) y Vázquez (1).

Árbitro: Muñoz González (Cordobés). Amonestó a los locales Tore, Juanito y Feito; y a los visitantes Gustavo y Paco Borrego. Expulsó al ribereño Rojas por roja directa (83').

Goles: 1-0 (12') Rafa Toro; 1-1 (25') Legupín.



El filial del Betis se impuso al Arcos (1-2) y ahora es el líder de la categoría, mientras que el segundo filial sevillista se impuso en su casa al Xerez (2-1) y adelantó al Antoniano, que cayó ante el Puente Genil.

El Gerana se olvida de vencer

Sexta jornada consecutiva que suma el Gerena sin lograr los tres puntos. Tras su heroico triunfo en la primera jornada, con apenas unos días de entrenamiento después del traspaso de poderes habido este verano en el club del José Juan Romero, el conjunto rojinegro ha sumado solo dos puntos de 18 posibles; la semana próxima sí lo hará, ya que le tocaría enfrentarse contra un Écija ya excluido y, según la resolución de Competición, se da el partido ganado por 3-0 a todos sus adversario.En el encuentro ante un Rota en racha, ambos equipos llegaron con las espadas en todo lo alto después de un primer acto igualado. Sin embargo, la balanza se inclinó a favor de los roteños tras el paso por la caseta.

Ramón adelantó al anfitrión a los diez minutos de la reanudación. El Gerena movió el banquillo sin suerte, y en el 79', en un ejercicio de efectividad, sentenció Parada.

Ficha técnica:

Rota: César (2), Vicente (2), Parada (3), Orihuela (2), Harana (2) (Gasca 61') (2), Ramón (3) (Gutiérrez 83') (2), Hedrera (2), Adri (Alberto Heredia 45') (2), Ceballos (2), Dani Lainez (2) y De Rueda (2).

Gerena: Fermín (1), Iván Álvarez (1) (Joel Sanabria 77') (3), Juanjo (2), Maristany (2), Víctor (2), Miguel (2), Misffut (2), Vicente (1) (Juanito 59') (2), Diego (2), Fran Ganfornina (1) (Galán 84') (3) y Palacios (2).

Árbitro: Alcaraz Yáñez (Ceutí). Amarillas a los locales Harana, López, Orihuela; y a los visitantes Miguel y Joel Sanabria.

Goles: 1-0 (55') Ramón; 2-0 (79') Parada.

El Utrera consigue un punto 'in extremis' ante el Ciudad de Lucena

El Utrera, pese a que no llegó la victoria, constató que está en línea ascendente, siendo el primer equipo que extrae rédito del estadio Ciudad de Lucena. El conjunto de Jesús Galván, merecedor de los tres puntos, salvó uno en el descuento.

Los visitantes realizaron un encuentro muy completo. Marrufo dirigía con pericia las acciones utreranas y el cuadro de Dimas Carrasco se vio obligado a llevar peligro contragolpeando. Un disparo de Pavón supuso la primera clara de los hispalenses; una conexión entre Javi Medina y Kiki propició otra oportunidad seria del Utrera.

El Ciudad de Lucena se sacudió el dominio de su contrincante al cumplirse la primera media hora de partido, protagonizando Adri Pavón y Álex Caramelo la ocasión más clara local, desbaratada por Ayala.

El Ciudad de Lucena comenzó mandando en el segundo acto, aunque el Utrera logró revertir el contexto. Sergio Navarro, Javi Medina y Pavón protagonizaron claras ocasiones.

Sin embargo, una acción aislada cambió el guion. Cachana derribó a Adri Pavón y el colegiado decretó penalti. Javi Henares no falló. El Utrera no se rindió y en una internada lateral, Cachana firmó el empate.

Ficha técnica:

Ciudad de Lucena: Javi Cuenca (2), Sergi Valls (1), Pablo Gallardo (1), Germán (1), Zurdo (1), Adri Pavón (1), Álex Caramelo (1) (Erik Aguado 60') (1), Mario Ruiz (1), Luismi (2), Joselinho (1) (Jesús González 68') (1) y Nacho Martínez (1) (Javi Henares 60') (1).

Utrera: Ayala (1), Núñez (1) (Blanco 83') (1), Toni (2), Cachana (2), Álex del Río (1), Marrufo (2), Javi Medina (2) (Carreño 78') (1), Pavón (2); Kiki (1), Josemi Santos (1) (Titi 67') (1) y Sergio Navarro (2).

Árbitro: Sevillano Marín (Gaditano). Amonestó a los locales Mario Ruiz, Zurdo, Pablo Gallardo, Sergi Valls, Germán y Adri Pavón; y a los visitantes Marrufo y Álex del Río.

Goles: 1-0 (82') Javi Henares, de penalti; 1-1 (93') Cachana.

Incidencias: 600 espectadores.

El Antoniano firma una derrota que corta su racha

El Antoniano vio rota su racha tras cinco citas sin caer en un partido de dominio alterno. Creó peligro, sobre todo, por banda y a raíz de fallos visitantes, pero no materializó. Sí lo hizo Juan Delgado, de falta directa, en el 45'. Tras el descanso, el anfitrión fue más agresivo y el Puente Genil buscó más la espalda de los defensas, como hizo Luisito para asistir a Juan Delgado (0-2). Rubio pasó a tres atrás y, a partir de ahí, acoso y derribo. Ranchero hizo el 1-2, pero no remontó. J. C. Cuéllar

Ficha técnica:

Antoniano: Andrés (1), Zequi (1), Alberto (2), Branco (1), Álvaro (1), Juanfran (1), Román (2) (Chuli ki 77') (1), Adri (1) (Juanjo 51') (2), Brando (2), Domingo (1) (Jesús 58') (1) y Ranchero (2).

Puente Genil: Javi Romero (1), Carmona (2), Manolo Cano (2), Núñez (1), Chía (1), Iván Henares (2), Álex Rivero (1), Manu Reina (1) (Migue García 61' (s.c.), Yona 77') (1), Nacho (2), Luisito (2) (Salva 67') (1) y Juan Delgado (3).

Árbitro: Vaca Núñez, Hugo (Gaditano). Amonestó a los locales Zequi, Juanfran, Branco y Alberto; y a los visitantes Iván Henares, Manolo Cano, Nacho, Yona y Javi Romero.

Goles: 0-1 (45') Juan Delgado; 0-2 (51') Juan Delgado; 1-2 (60') Ranchero.

Incidencias: 250 espectadores.