Cachola (Coria) premia a los suyos

El Coria no logró romper su racha y encadenó su cuarta jornada consecutiva sin conocer la victoria. Puso toda la carne en el asador, pero Los Barrios hizo su partido, sacó petróleo de sus ocasiones y sumó un punto (1-1). Pese a ello, Cachola, entrenador ribereño, mostró su satisfacción.

"Los he visto tan bien que estamos pensando en darle dos días libres. Estamos muy contentos con el trabajo, aunque es cierto que hubo poca efectividad. El partido se llevó como lo planteamos; el equipo empujó y no hay que hacerle ningún reproche. Hay que seguir trabajando para que en estos partidos se consigan las victorias", consideró el máximo responsable técnico amarillo, que lamentó no haber sacado provecho a la mayor ambición puesta sobre el campo: "Se vio un Coria volcado, intentando buscar la victoria y un rival que sabemos que defensivamente está trabajado, cierra muy bien los espacios. Aun así, tuvimos posibilidades de llevarnos la victoria. El reparto de puntos creo que fue algo injusto. Creo que tuvieron un cincuenta por ciento de efectividad. Y nosotros fuimos menos".

Respecto a la ausencia de su delantero habitual, Pablo, Cachola priorizó el colectivo. "Somos un equipo y no podemos individualizar. Está claro que si estamos todos sanos, seremos más fuertes. No es momento, hay que acompañar a los que han estado y recuperar a la gente; las bajas restan competitividad", señaló.