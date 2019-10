Ale Jiménez, de héroe a 'pichichi'

Asegura que pese al éxito colectivo, la 18/19 no fue una temporada regular para él, aunque el destino le tenía preparado a Ale Jiménez una sorpresa: dar a su equipo, el Tomares, el ascenso a División de Honor. "Empecé bien la temporada, pero sufrí una lesión en la clavícula que me tuvo algunos meses sin jugar. Luego, me costó entrar porque el equipo estaba muy bien, aunque el míster me dio confianza en el último partido de 'play off' (fue titular) y ese gol llegó en el mejor momento que podía llegar", rememora el polivalente atacante tomareño, que marcó en el 61' un golazo que dio el ascenso a su equipo frente a la Rociera en la final de los 'play off'.

El tomareño afronta su segunda etapa en el club del San Sebastián. En el Betis hasta Liga Nacional Juvenil, pasó luego por Lora, San José y Tomares, en dos etapas, siendo uno de los baluartes en las últimas jornadas, donde el conjunto auriazul ha sumado siete puntos de nueve posibles, con una participación clave, anotando dos tantos en los últimos 270' para sumar cuatro en total, situándose como máximo realizador de la categoría junto a Vega (UP Viso), Roberto (Aroche), Tommy Montenegro (Ciudad Jardín) y Gordillo (Castilleja).

Habitual jugador de banda, en los últimos encuentros está actuando en la media punta, aunque permutando posiciones constantemente con Mario y Ale Buzón: "Nos ha costado un poco arrancar. Terminamos muy bien la temporada pasada y parecía que ahora iba a ser fácil. En La Palma, en la primera jornada, nos llevamos el primer palo. Y en casa, contra el Aroche, que venía último, también. Creíamos que íbamos a ser dominantes y en el fútbol puedes llevarte 80' con el balón, que luego puedes perder en un detalle. El equipo se ha dado cuenta. No es sólo tener el balón, y si en ocasiones hay que ser más directo, se hace. Hay que tener en cuenta que la plantilla es muy joven".

Respecto al vestuario auriazul, sin ponerse objetivos, Ale Jiménez destaca el potencial de su equipo. "La plantilla es joven, pero muy completa. Será lo que ella quiera. Como te duermas, cualquiera te quita el sitio. Vernos entrenar es una locura. 25 tíos dando bocados. El grupo es perfecto", valoró, sin olvidarse del cuerpo técnico: "Viven para el fútbol. Son claves".