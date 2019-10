El Castilleja, un líder nada conformista

El Castilleja tuvo un verano intenso y una pretemporada irregular debido a la formación de una plantilla nueva y unos recursos económicos modestos. Sin embargo, transcurridas ocho jornadas, disfruta de un merecido liderato.

"El objetivo del equipo es a plazo corto. La plantilla es muy joven y el margen de mejora es grande. Ver donde estamos es bonito, motiva, pero cuando hay que pelear arriba es en el último tercio", señala Alejandro Ceballos, entrenador del Castilleja, que trabaja en que su vestuario no se relaje: "Hay que saborear y disfrutar, pero mi experiencia me dice que hay que seguir trabajando. El liderato motiva, pero para nada va a hacer que nos relajemos. No veo a nadie mejor que al resto y cada jornada va a haber sorpresas, por lo que hay que continuar".

Ceballos, que destaca el valor humano de su plantilla, recuerda el compromiso adquirido con el club ante cualquier canto de sirena: "Sabemos nuestra responsabilidad y lo que está haciendo esta directiva".