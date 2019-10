Resumen de la jornada 9 en División de Honor

Algabeño 1-3 Tomares: El Tomares no da tregua al colista

Victoria importante la lograda por el Tomares en el campo del colista. Los de Nacho Molina saltaban al césped con la intención de no dejar escapar unos tres puntos, a priori, fáciles debido al nivel del rival, y así fue. En los primeros doce minutos, los visitantes ya encarrilaban el encuentro con dos goles que ponían al Tomares cómodo en el marcador para desplegar su fútbol con tranquilidad. Guille, con un zapatazo desde casi el centro del campo, sumaba el primero en el electrónico. Solo seis minutos después, Álex Buzón anotaba el segundo con un disparo cruzado que se colaba dentro de la portería defendida por Manu Toro. Con la ventaja de dos tantos, el encuentro pasó a una fase de menor intensidad por ambos equipos, a excepción de un tiro a la madera por parte del Algabeño a través de las botas de Dani Lora.

La segunda mitad tuvo un guion parecido al de la primera. Un Tomares muy serio en todos los aspectos del juego, le imprimió un punto más de intensidad a la circulación del balón, lo que le permitió meter el tercero, el de la sentencia, en el minuto 56, también por medio de Guille, que aprovechó un rechace dentro del área. El partido no tuvo más historia hasta los minutos finales donde los locales, por medio de una pena máxima, conseguían recortar distancias y marcar el gol de honra para maquillar el resultado.

Con este triunfo, el Tomares se sitúa cuarto en la tabla con dieciséis puntos, empatado con el Cabecense y con el San Roque, mientras que el Algabeño sigue como farolillo rojo de la liga.

Algabeño: Manu Toro (1), Sofian (1) (Diego López 70') (1), Dani Lora (2) (Rubén 66') (1), Pino (1), Baena (1) (Juli 78') (1), Contreras (1) (Corriente 54') (1), Dani Casado (2), Gonzalo (1) (Pipi 66') (1), Jero (1), Jorge (1) y Guisado (1).

Tomares: Isaac (3), José (3), Dani (3), Javi (3), Mesa (3) (Alberto 80') (2), Sica (2) (sergio 70') (3), Mario (2) (Álvaro 40') (2), Guille (3), Pepe (2) (Migue 73') (2), Ale Jiménez (3) (Salva 56') (2) y Álex Buzón (3) (Agu 66') (2).

Árbitro: Barba Chamorro, malagueño. Sacó cartulina amarilla a los locales Contreras, Gonzalo, Sofian, Guisado y Corriente; y a los visitantes Mesa, Mario, Sica, Álex Buzón, Javi y Salva.

Goles: 0-1 (6') Guille; 0-2 (12') Álex Buzón; 0-3 (56') Guille: 1-3 (82') Dani Casado.

Incidencias: Unas 150 personas vieron el partido.

Atlético Onubense 0-1 Castilleja: El líder encadena la quinta

El Castilleja continúa dominando con paso firme el Grupo I de División de Honor, objetivo impensable a estas alturas del campeonato para una plantilla muy joven confeccionada en un intenso verano, pero cuyo resultado está siendo sobresaliente. Los de Alejandro Ceballos enlazaron ayer su quinta victoria ante un Atlético Onubense que no puso las cosas fáciles, con Nene, Álvaro Cascado y David Alfonso como principales estiletes.

Una vez digerido el fuerte comienzo del anfitrión, el Castilleja igualó fuerzas, comenzó a contabilizar ocasiones claras y decidió en el 73' por medio de su 'pichichi', Gordillo, que cazó un rechace a disparo de Borja y colocó el balón al palo contrario de Adrián.

Atlético Onubense: Adrián (2), Ramón (2) (Iván Arenas 71') (1), Carlos Martínez (1), Diego (1) (Manu Cordero 76') (1), Adame (2), Adrián Moyano (2) (Maqueda 79') (s.c.), Nene (2), Ponce (1), Álvaro Cascajo (2) (Juanma 60') (1), Vargas (2) (Fernando 87') (s.c.) y David Alfonso (2).

Castilleja: Tomás (2), Álvaro Moro (2), Quino (2) (Ismael 46') (2), Armenta (3), Pitero (3), Alfonso (3), Beni (2), Miguel Gómez (2), Chipu (2) (Carlos Romero 60') (2), Gordillo (3) (Plata 76') (1) y Borja García (2) (Ordóñez 73') (1).

Árbitro: López Racero (Gaditano). Amonestó a los locales Ramón, Nene y Maqueda; y a los visitantes Álvaro Moro, Quino, Armenta, Ismael y Carlos Romero.

Gol: 0-1 (73') Gordillo.

Cabecense 2-0 UP Viso: Golpe duro a un rival directo

Triunfo trabajado el que han obtenido los hombres de Luque ante una UP Viso que no puso las cosas sencillas en ningún momento. Los rojinegros saltaron al terreno de juego con muchas bajas en el plantel, pero con la intención de hacer una presión alta que dificultara la circulación de balón rival. Y surtió efecto, ya que los de Alfonso Lozano no se sintieron cómodos con el esférico durante los noventa minutos. Dos goles en los últimos compases de juego les permiten dormir en 'play off', mientras que la UP Viso se queda quinta, eso sí, a solo un punto de sus rivales directos.

Cabecense: Marcos (3), Vergara (3), León (3), Bucarat (3), José Mari (3), Cachana (3), Enrique Pizarro (3), David Horillo (3), Acosta (3) (Peli 63') (2), Valde (3) (Enrique 75') (2) y Luismi (3).

UP Viso: Melli (2), Germán (1), Gabri (1) (Paquito 86') (1), Cuder (2), Davilu (1), Pineda (1), Migue (1) (Zapata 59') (1), Kisko (1), Luna (2) (Juan Antonio 66') (1), Alberto Vega (2) y Salvat (2) (Barrio 78') (1).

Árbitro: Lozano Díaz (onubense). Expulsó por doble cartulina amarilla a los locales David Horillo y Acosta en el minuto 89 y al visitante Zapata en el 86'. Por su parte, amonestó también al rojinegro León; y a los blanquiazules Vega, Luna y David.

Goles: 1-0 (82') Enrique; 2-0 (89') Enrique Pizarro.

Incidencias: Unas 300 personas vieron el partido en el Carlos Marchena.

San José 1-5 San Roque: Superado en todos los aspectos

Partido desastroso el que realizaron los hombres de Maldonado ante uno de los huesos duros de la competición. Superados durante los noventa minutos en todos las facetas del juego, tanto física como tácticamente, los locales pudieron recibir una mayor goleada.

San José: Fernando (0); Pablo (0) (Fran López 46') (0), Ismael (0) (Rubén 69') (0), Montaño (0) (Ennoury 46') (0), Otón (1), Juan (0), Guti (0) (Giménez 69') (0), Varona (0) (Ale 85') (s.c.), Lobo (1), Jurado (0) (Navarro 69') (0) y Dani (1) (Noah 85') (s.c.).

San Roque: Borja (2) (Ignacio 88') (s.c.); Aarón (2), Javi Anaya (2), Ayala (2) (Juanca 67') (2), Juan Llaves (2) (Luisma 61') (2), Chupi (3), Banderas (3), Ledesma (2) (Ezequiel 85') (s.c.), Antonio Jesús (2) (Adrián 65') (2), Borja (2) (Barrios 74') (2) y Josemi (2) (Juancho 69') (2).

Árbitro: Jiménez Hidalgo (malagueño). Amonestó a los locales Jurado, Guti, Ismael y Montaño; y a los visitantes Juan Llaves, Antonio Jesús, Josemi, Juanca y Barrios.

Goles: 0-1 (17') Chupi; 0-2 (35') Ayala; 0-3 (59') Borja; 0-4 (66') Chupi, de penalti; 1-4 (74') Varona; 1-5 (86') Luisma.

Incidencias: Unas 150 personas en el Anexo Felipe del Valle por la resiembra del campo.

Torreblanca 0-1 La Palma: La falta de gol le resta

A pesar de llevar la iniciativa del juego casi la totalidad del encuentro, el 'Torre' acusó la poca efectividad en sus llegadas a la portería rival. Una contra rival en la segunda parte le acabó por condenar.

Torreblanca: Jesús (1), Vilches (1), Barbecho (1), Iván Gómez (1), Julio (1), Contreras (1) (Luis 78') (1), Álvaro (1) (Javi Lozano 68') (1), Ángel (1), Jimi (1) (Bellido 69') (1), Kisko (1) (Fran 71') (1) y Diego (1) (Aranda 69') (1).

La Palma: Javi Roldán (3), Suárez (2), Segura (1) (Pirri 58') (3), Paco (3), Juan (3), Juanma (3), Pío (2), Calle (1) (Galleti 69') (2), Carlos (1) (David 64') (2), Álvaro (2) (Alberto 79') (2) y Cruzado (2).

Árbitro: Terrón Illescas, granadino.Expulsó al local Javi Lozano en el minuto 89; y amonestó a los visitantes Juanma, Pío, Álvaro, Pirri y Galleti.

Gol: 0-1 (70') Cruzado.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 en DH Sénior disputado en Los Caños.

Espeleño 1-1 Alcalá: Un punto al final

Partido disputado en el que ambos equipos dominaron una parte cada uno. Bono para los locales, aprovechando un error defensivo, y Rubén para los visitantes firmaron las tablas y el reparto de puntos.

Atlético Espeleño: Sillero (1), Tena (1), Vega (1) (Álex Cantero 79') (1), Domingo (1), Osuna (1), Antonio Miguel (1) (Guti 79') (1), Bono (2), Antolín (1), Girón (1) (Rafalillo 68') (1), Rafa Gómez (1) (Ernesto 64') (1) y Barto (1) (Jesús 72') (1).

Alcalá: Leal (1), Fran Leal (1), Pinto (1) (Juan Manuel 57') (1), Juanma (1), Velasco (1) (Joaquín 61') (1), Darío (1), Sergio (1), David Díaz (2) (Juan Carlos 89') (1), Christian (1) (Carmelo 57') (1), Rubén (2) y Sojo (1) (Andrés 72') (1).

Árbitro: Martín Cabezudo, malagueño. Amonestó a los locales Tena, Rafa Gómez y Girón; y a los visitantes Cruzado, Christian, Sergio y Andrés.

Goles: 1-0 (16') Bono; 1-1 (82') Rubén.

Incidencias: Unas 150 personas en el partido.