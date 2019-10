Isco, el jornalero del gol del Paradas

El fútbol amateur esconde historias desconocidas para el público, pero que merecen ver la luz. Alejados de los focos mediáticos de la elite, hay un gran número de clubes, equipos y jugadores que compiten con la misma ilusión que sus 'hermanos mayores', pero conviviendo con su día a día, muy alejados de los ídolos que ven por televisión.

Uno de estos ejemplos es Francisco Javier Casado Barrera 'Isco'. El atacante del Paradas, con su último 'hat trick' frente al Coronil, el segundo de la temporada, contabiliza ocho goles, situándose a un gol del 'pichichi' de la categoría, Jonas Maya (Estrella San Agustín). "No juego buscando el 'Pichichi', no soy egoísta ni tiro penaltis", declara el paradeño, que pese a contar sólo con 23 años lleva jugando en el primer equipo desde juveniles, y alterna su afición, el fútbol, con su trabajo: el campo.

"Es duro, pero en este fútbol amateur no ganamos dinero y hay que buscarse la vida. Por ello, pese a que todos los veranos me llegan ofertas, no suelo salir, ya que tengo mi trabajo aquí y no me gusta ponerme en carretera. Hace varios años, incluso, a través de un representante, tuve opciones de irme a un Segunda B. También a equipos de Tercera, pero no he salido de aquí en demasiadas ocasiones", declaró el albivioleta.

El atacante, cuya polivalencia le ha llevado a desenvolverse en la vanguardia, en la media punta o en la banda derecha, como en la actualidad, pese a ser zurdo, en juveniles llegó a hacer la pretemporada con el Betis, aunque no se quedó, comenzando un periplo por equipos como el Sevilla Este (División Honor Juvenil), su Paradas en varias etapas, la extinta UD Morón o el Marchena, siempre marcando muchos goles: doce la pasada temporada entre el Paradas y el Marchena; la misma cifra en la 17/18; 18 en la 16/17; entre Paradas y UD Morón, 11 en la 15/16...

Ahora, aunque reconoce que está recobrando "la ilusión por dar un salto", continúa siendo clave en el Paradas. "Comencé la temporada de suplente, pero ahora estoy jugando", señaló Isco, confiando en que esta temporada no se pasen los apuros de la pasada campaña: "Es el objetivo. Perdimos a un jugador muy importante, Javi González, máximo goleador y muy amigo mío, pero hay muy buen equipo. Hemos tenido mala suerte. Trataremos de quedar lo más arriba posible".