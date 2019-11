Resumen de la jornada 11 de los equipos sevillanos en Tercera

Antoniano-Xerez CD: La invitación no le llegó al gol

El Antoniano no pudo sumar su cuarta victoria consecutiva, pero sí encadenó la cuarta cita sin conocer la derrota para seguir, a la espera del resto de la jornada, en puestos de 'play off'. Al igual que le ocurrió en Utrera, pudo ganar tanto el cuadro lebrijano como el Xerez CD, que llegaba muy necesitado y que dispuso de claras ocasiones, como los locales, aunque a ambas escuadras les faltó efectividad.

Tras dos tiros altos de Adri y Ranchero, los xerecistas Edu Brenes y Ricky tuvieron dos claras ocasiones para abrir el marcador en el 10' y en el 11', pero ahí apareció un providencial Andrés. A cuatro del descanso, volvió a aparecer ante Borja. La segunda parte comenzó con un Antoniano con llegadas más claras al área xerecista: Ranchero, Adri... aunque fue Chamizo quien tuvo la más clara, con un disparo a quemarropa en el 85' que paró Miguel.



Antoniano: Andrés (2), Álvaro (1), Kevin (2), Branco (2), Mario (2); Chamizo (2), Juanjo (1) (Nacho 85') (1), Brando (1), Adri (1) (Román 75') (1), Ranchero (1) y Chuliqui (1) (Pepelu 68') (1).

Xerez CD: Miguel (2); Gonzalo (1), Revuelta (1), Jurado (2), Ezequiel (1); Isra (1), Ramón (1), Edu Brenes (2) (Yeray Jiménez 77') (1), Fran Sabaté (2), Ricky (2) (Brian 88') (s.c.) y Borja (1) (Quirós 93') (s.c.).

Árbitro: Pérez Guerrero (Cordobés). Amonestó a los locales Álvaro y Ranchero; y a los visitantes Ezequiel, Isra y Dani Jurado.

Incidencias: 700 espectadores.

Xerez Deportivo 3-0 Lebrijana: Sufre y cae ante un 'gallito'

La Lebrijana sufrió una dura derrota en su visita al campo del Xerez Deportivo FC en un encuentro que los locales dominaron de principio a fin y en el que los visitantes apenas disfrutaron de ocasiones claras de gol. Tampoco es que los xerecistas tuviesen demasiadas llegadas al margen de los tantos, sobre todo en una segunda mitad en la que la zaga azulina impuso el ritmo del partido ante una Balompédica que lo intentó todo, pero que apenas consiguió superar la férrea línea defensiva impuesta por los locales, que al final sentenciaron al contragolpe.

Después de un par de avisos del Xerez Deportivo, los azulinos se adelantaron en una gran jugada colectiva culminada con un centro al área que remataba al fondo de las mallas Amin. Un penalti sobre el propio ariete era convertido por Bello para sentenciar antes del descanso. Tras el asueto, Zafra, ya en el 85', cerró el pleito.

Xerez Deportivo: Camacho (2), Marcelo (2) (Alain 83') (s.c.), Fran Ávila (2), Adri Rodríguez (1), Toboso (1), Edet (1), Goma (2), Álex Colorado (2), Bello (2) (Zafra 65') (2), Jacobo (1) (Astray 77') (1) y Amin (2).

Lebrijana: Alfonso (2), Juanma (1), Benítez (1), Andrés Pavón (1), Juande (1), Bugatto (1) (Juanca 46') (1), Sergio (1), Orihuela (2), Fran Jiménez (1) (Lúa 74') (1), Copero (1) (Giráldez 61') (1) y Teté (1).

Árbitro: Fernández Moral, malagueño. Amonestó al local Bello y a los visitantes Juanma, Juanca y Lúa.

Goles: 1-0 (16') Amin; 2-0 (38') Bello, de penalti; 3-0 (85') Zafra.

Incidencias: 1.904 espectadores vieron el encuentro en Chapín.

Coria 1-2 Córdoba B: Jarro de agua fría en la ribera

Mazazo para el Coria, que no pudo darle continuidad a su triunfo ante la Lebrijana y se convirtió en la primera víctima del Córdoba B, colista del Grupo X de Tercera que se llevó la victoria gracias a dos golazos de Molina y Felipe. El tanto de Pablo (78'), con la testa en un córner tras varios rechaces, sólo sirvió para apretar el marcador.

De entrada, el Coria, amparado en su cada vez más habitual 1-3-4-2-1, salió mejor al Guadalquivir. Las llegadas de Pablo, que chutó mordido un pase de Juan Gómez; y Chapi, quien cabeceó un servicio del propio carrilero zurdo, hacían presagiar otra historia para los de Cachola. No obstante, pasado el cuarto de hora, comenzó a estirarse un Córdoba que avisó en el 28', cuando Maqueda le sacó un mano a mano a Cano. Fue el preludio del primer tanto blanquiverde (36'): falta directa que Molina coló en la escuadra de Maqueda. Tras el asueto, Felipe, mediante un chut en el área, amplió la ventaja visitante. A partir de ahí, el Coria, con más corazón que fútbol, se volcó pero solo pudo recortar distancias.

Coria: Maqueda (2), Jesús Vega (1) (Tore 57') (2), Casado (1), Jony (1), Enrique Japón (1) (Dani Romero 77') (1), Cristian Toro (1), Juan Gómez (2), Joselito (2), Pablo (2), Juanito (2) y Chapi (1) (Rafa Toro 44') (1).

Córdoba B: Llamas (2), Manolete (1), Samu (1), Álex Machado (1), Juan Luna (1), Alberto (2) (Víctor Díaz 68') (1), Sebastián (2), Molina (2), Felipe (2) (Vera 78') (1), Moyano (1) y Cano (2) (Manosalva) (85') (s.c.).

Árbitro: Vázquez Herrera, gaditano. Expulsó por doble amarilla al blanquiverde Manolete (91'). Amonestó a los locales Casado, Jony, Juanito, Tore y Dani Romero; así como a los visitantes Llamas y Alberto.

Goles: 0-1 (36') Molina; 0-2 (55') Felipe; 1-2 (78') Pablo.

Incidencias: Unos 700 espectadores.

Gerena 3-2 Puente Genil: Sale triunfador de un segundo acto brutal

El Gerena entra en buena dinámica tras sumar ante el Puente Genil su segundo triunfo consecutivo. Después de un primer acto para olvidar, el cuadro rojinegro se desató en un comienzo de segundo tiempo espectacular: Diego, al rematar de primeras un centro de Palacios; Ganfornina, culminando una contra liderada por Misffut; e Iván Martín anotaron los tres tantos mineros en apenas cinco minutos. El Puente Genil, que apretó hasta el final, respondió con dos dianas y, en el 94', estrelló un balón en el palo. J. L. M. / R. C.

Gerena: Fermín (3), Paco (3), Juanjo (2), Maristany (3), Víctor (2), Misffut (2), David (3) (Vicente 82') (s.c.), Ganfornina (3), Diego (3) (Juanito 75') (1), Iván Martín (3) (Migue 63') (1) y Palacios (2).

Puente Genil: Cristian (2), Carmona (2) (Iván 59') (2), Núñez (2), Edu Chía (3), Manolo Cano (2), Joseca (2), Ale Rivero (3) (Nacho 52') (1), Yona (2), Migue (2), Salva Vegas (3) y Luisito (2) (José Gómez 52') (2).

Árbitro: Quintero González, onubense. Expulsó al míster pontanés Diego Caro (89'). Amonestó al local David y al visitante Juan Delgado.

Goles: 1-0 (47') Diego; 2-0 (50') Ganfornina; 3-0 (52') Iván Martín; 3-1 (57') Edu Chía; 3-2 (82') Salva Vegas.

Incidencias: Unos 100 espectadores.

Ciudad de Lucena 1-0 Betis Deportivo: Javi Cuenca frustra la reacción del filial

No pudo el Betis Deportivo imponerse al líder en su cancha y cayó por la mínima en el Ciudad de Lucena, su primera derrota de la temporada, en un encuentro que tuvo una parte para cada equipo. Así, si durante la primera los locales dominaron y dispusieron de más y mejores ocasiones, entre ellas la del gol que, a la postre, resultaría definitivo, la segunda tuvo claro color verdiblanco.

El filial bético se hizo dueño del partido y dispuso de hasta cuatro llegadas claras para haber podido, al menos, igualar el resultado, pero el meta local, Javi Cuenca, salvó a los suyos. El duelo resultó igualado, con dos equipos que se tanteaban en el centro del campo. Poco a poco, sin embargo, el anfitrión fue imponiendo su mayor ritmo y presión alta a un rival incómodo y revolucionado en su once, con los juveniles Visus y N'Do en él.

En la primera acción reseñable, una internada por banda derecha de Morales brindaba un balón de oro a Luismi Redondo, que, solo, no perdonaba. Al filo de la media hora, un tiro cruzado de Rodri pudo ser el empate, si bien el palo evitó el doblete de Luismi antes del descanso.

En la reanudación, la decoración cambió completamente, evitando el volteo Javi Cuenca ante Rodri, Mizzian, Paul y, sobre todo, N'Do, con el Ciudad de Lucena atrincherado para salvar tres puntos de oro.



Ciudad de Lucena: Javi Cuenca (3), Morales (2), Pablo Gallardo (2), Germán (2), Zurdo (1), Toni Pérez (1), Luismi Redondo (3) (Jesús González 86') (s.c.), Mario (1), Adrián Pavón (1) (Medina 70') (1), Erik (1) y Javi Henares (1) (Nacho 58') (1).

Betis Deportivo: Dani Rebollo (1), Iván Navarro (1) (Juan Moreno 56') (2), Julio Alonso (1), Visus (1), Geovanni (2), Paul (2), N'Do (2), Abreu (2) (Robert 70') (2), Mizzian (1), Rodri (2) (Raúl García 75') (1) y Calderón (1).

Árbitro: Fernández Moral (granadino). Expulsó por doble amarilla al provenzal Adrián Pavón (79'), ya sentado en el banquillo tras su sustitución. Amonestó también al local Germán, y a los visitantes Rodri y Julio Alonso.

Gol: 1-0 (23') Luismi Redondo.

Incidencias: 1.850 espectadores se dieron cita ayer en el Estadio Ciudad de Lucena.

Sevilla C 0-0 Ceuta: Buen punto ante un 'gallito'

En un partido igualado y con tramos de dominio para ambos equipos, el Sevilla C logró un valioso empate ante el Ceuta para mantener su condición de invicto en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios. El control inicial del esférico caballa, que no se tradujo en ocasiones claras, fue dando paso, poco a poco, a una fase de dominio de los blanquirrojos, quienes, desde el orden atrás, terminaron mejor un primer acto en el que las áreas no existieron. Tras el asueto, Juanan, a pase filtrado de David Castro, chutó desviado ante Adrián (53'). Uno después, el pie de Pedro privaba del gol a Juan Andrés; mientras que Isaac, en una jugada personal tras pase de Vacas, se topó con el larguero antes de que Cristo perdonara a los blanquirrojos en dos acciones. Isaac, ya en el 85', tuvo la última.

Sevilla C: Adrián (2), Raúl Fernández (1), David León (1), Carmona (2), Pavón (2), Kike Ríos (1) (Christian 46') (1), Jaime (1), Cristóbal (1) (Juanma Bernal 79') (1), Juan Andrés (1) (Cano 84') (s.c.), Vacas (2) e Isaac (2).

Ceuta: Pedro (2), Benji (2), Jalid (2), Pozo (1), Víctor (1), David Castro (2), Sufian (1), Ismael (1) (Chico 80') (s.c.), Willy (1) (Cristo 67') (1), Juanan (1) (Maruja 61') (1) y Nane (1).

Árbitro: Amonestó a los visitantes Jesús Pozo, Víctor y Sufian.

Incidencias: Unos 100 espectadores vieron el partido en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Rota-Utrera: Hoy, a las 12:00 horas (Se actualizará).