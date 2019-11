Sergio Romero, de Tercera a la Serie A

El fútbol modesto ha sido protagonista esta semana gracias al proyecto 'Impulso 23' de la RFEF, un ejemplo más de que el otro fútbol gana enteros y que cada vez tiene más consideración entre el mundo profesional y los aficionados, como es el caso del sevillano Sergio Romero.

"Para llegar a la elite he necesitado de unas etapas previas. Si no, me hubiera estrellado. En mi caso personal, valoro haber pasado por categorías como Tercera. Para llegar, tienes que quemar etapas", manifestó este preparador físico y recuperador que pasó de Tercera división a la Serie A italiana.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, se especializó en un campo que por entonces se abría camino como la readaptación deportiva. Cuenta con un Máster de Prevención y Readaptación en Lesiones por la RFEF y Máster en Rendimiento físico-deportivo por la UPO, una teoría que comenzó a poner en práctica en Tercera división, en clubes como el Badajoz, como readaptador; Extremadura, como preparador físico, al igual que en el Mairena de Eusebio Navarro.

"En mi trayectoria he tenido la fortuna de tener lo mejor o nada. En mi etapa en Tercera, recién salido de la carrera y con muchas ideas, me las tuve que ingeniar y conseguir determinado material. En la elite es diferente, pero igual que un canterano necesita quemar etapas, a mí me pasó lo mismo", rememoró, protagonizando a los dos meses de llegar al San Bartolomé mairenero su primer salto: el Sevilla.

"Me llamaron para una entrevista y tuve la suerte de entrar. Allí estuve cuatro años como readaptador en los escalafones inferiores y el último año, en Segunda división, con el Sevilla Atlético (17/18, con Tevenet en el banquillo)", recordó, una etapa que supuso la antesala de su última y gran experiencia, el Udinese: "En el Sevilla, con Unai Emery, tuve la suerte de ayudar en el primer equipo en algunas ocasiones, pero esta ha sido mi primera aventura en la elite".

Romero estuvo al cargo la temporada pasada de la Coordinación de los Servicios de Prevención y Recuperación de Lesiones en el Udinese. Por razones personales regresó este año a Sevilla, a la espera de nuevos retos, valorando su paso por Italia: "Fue un reto y he regresado siendo mejor profesional. Abarcamos un trabajo con el futbolista desde el punto de vista preventivo, en coordinación con otras áreas, como la nutrición o la fisioterapia. El cuidado máximo del futbolista; todos los clubes están apostando por cuidar al máximo el detalle, buscando la diferencia".