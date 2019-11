"Hay que evitar que la tensión sobrepase a los jugadores"

Antonio José Trigueros Arias, más conocido como Valencia, es Coach personal deportivo y actualmente trabaja a través de su método revolucionario en el Club Deportivo Gerena de Tercera División, además de con el equipo de voley femenino de Guillena.

-Usted trabaja a partir de su propio método, explíquenos un poco en que consiste.

-Pues mira, tengo un método propio, al que llamo ARIAS. Trata de trabajar en 5 áreas,una a partir de cada letra, con dos talleres por sesión. La primera es acción y actitud, el compromiso de la persona, donde marcamos los objetivos tanto individuales como colectivos.

-La segunda es la R de realidad y recursos, aquí nos conocemos, se conoce el grupo, el equipo, vemos sus valores, las reglas del juego, para que tengan sus valores claros. Pasamos a la I de imaginación e ilusión, imaginarse con los objetivos cumplidos.

-La A es la más importante, me gusta tratarlo como el amor y la pasión, lo que a ti te apasiona. Si a ti no te apasiona lo que haces, no lo haces bien y, además, contagias al resto del equipo. Cuando estás en un equipo que tiene pasión por lo que hace, a los que estén más bajo les van a subir la moral. Trabajamos sus aptitudes y sus habilidades. Por último tenemos la S de seguridad y serenidad, donde vemos tus creencias para estar tranquilo y hacer lo que quieres. Se trata de un método muy flexible, no hay por qué empezar por la A obligatoriamente, podemos empezar por cualquier otra fase dependiendo de las necesidades del equipo.

-¿Cómo aplica todo esto al Gerena?

-Con esta flexibilidad de la que te hablaba. Lo que ocurre es que el fútbol va tan rápido que no hay dos horas para realizar una sesión. Lo que he hecho es reducirlo a sesiones de 40 minutos muy intensas. Los jugadores están muy metidos en esta dinámica, a veces me preguntan por la siguiente sesión. Ya tengo preparadas más dinámicas para seguir con los buenos resultados, llevamos dos victorias y un empate. Estoy muy agradecido al cuerpo técnico, que me han abierto las puertas.

-¿Cómo surgió la oportunidad de entrar en el club?

-El entrenador y yo contactamos a través de un amigo mío. El cuerpo técnico acababa de terminar la pretemporada, les explique mi método y me dejaron entrar. Estuve un tiempo solo conociendo a los jugadores y cuando el entrenador me dio permiso, hicimos dos sesiones esa semana. Los chavales en cuanto unen las piezas del entrenador y la parte emocional y de confianza, vuelven a creer y se vienen arriba, al final son todos muy jóvenes, la mayoría están entre 19 y 21 años.

-¿Cómo crea este método?

-Primero con mi experimenta deportiva, aunque no llegué a la élite. Luego por los conocimientos de coaching, inteligencia emocional, siendo instructor de dinámicas de autoimpacto, donde ejemplificas caminando sobre fuego, rompiendo una flecha con el cuello o una tabla con la mano. A veces los jugadores me piden que les haga una demostración. Es verdad que esto no es novedoso porque a nivel de empresa ya está muy metido en Europa, Estados Unidos, Madrid... También viene de estudiar a los grandes atletas, Nadal, Carolina Marín o Phil jackson. Al unir todo esto he creado este método para que sea intenso pero que a la vez los deportistas disfruten, lo pasen bien y crezcan como personas. Eso es imprescindible. Al final, si eres buena persona eres buen deportista y viceversa.

-¿Cómo adaptaría su método para partidos de tan alta tensión como un derbi?

-Venía pensando en qué ejercicios haría para Betis o Sevilla, porque motivación no les haría falta para este partido, a pesar de que canteranos hay pocos en los dos equipos. Dentro del método buscaría mas unión en el campo. Son partidos donde sabes que va a haber momentos de tensión y hay que buscar que eso no sobrepase a los jugadores, que no se vean las imágenes de violencia del pasado.

-También haría ejercicios de confianza en los compañeros, como tirarse de espalda para que otro te coja. Ejercicios más centrado en juego quizá una carrera de sacos con 4 o 5 por sacos, para trabajar los conceptos de equipo, de comunicación, los roles de cada jugador, buscar quién o quienes son los que tiran del carro.

-Al final son partidos donde presión vas a tener, lo que hay que trabajar es cómo te afecta esa presión. Si se consigue entrenar bien mental y anímicamente se conseguirán que esas decisiones que se toman en décimas de segundo sean mejores.

- El Betis viene de una situación complicada ¿cómo habría usado su método para ayudarlos?

-Cuando llegué al Gerena estaban en una situación muy parecida, venían de malos resultados. Aquí lo importante es recuperar la confianza de los futbolistas. Dicen que hay muchos tipos de jugadores, pero realmente solo hay dos: el que está siempre criticándose, cabizbajo, lo ve todo negativo y el que cree en uno mismo y tiene confianza. Hay que buscar que los jugadores sean todos del segundo tipo, que incluso cuando cometen un fallo sigan en esa dinámica de confianza. Fue una de las primeras cosas que hicimos, al Betis le habría venido muy bien.

-A nuestros jugadores del Gerena igual, les hicimos darse cuenta del potencial que tienen. Al final la mayoría viene de cantera de grandes equipos, no se llega ahí siendo un cualquiera. Yo hablo con los jugadores de forma individual muchas veces, ya que no soy psicólogo. Me acerco a algún lesionado o a alguien que haya fallado y hago mini sesiones de un par de minutos para abriles la mente. Pero para esto es muy importante tener unos objetivos marcados y reales. No puede ser que los jugadores tengan uno, el cuerpo técnico otro y la directiva otro diferente. Hay que ser realista, ver los jugadores que tenemos y marcarnos un objetivo, y una vez que esté claro darlo todo.

-También hay que demostrarle a los jugadores que siempre pueden dar un poco más de lo que parece. Hice un ejercicio con voluntarios del equipo, les pedí que hicieran unas pruebas y, cuando habían terminado, que las repitieran con los ojos cerrados. La segunda vez consiguieron mejores resultados, y volvimos a repetir y volvieron a tener mejores resultados incluso. Siempre se puede dar un poco más.

-¿Nota el impacto de este método en su equipo?

-Mira, en el último partido contra el San Roque tuvimos muchas bajas. Veníamos de jugar un gran partido contra el Puente Genil entre semana. En el minuto 91, cuando ya teníamos un jugador lesionado por una brecha que tuvo que irse al hospital, nos pitan penalti en contra y expulsión. Lo lanzan en 93 y nos lo meten. Lo normal habría sido bajar los brazos, pero estos chicos tenían confianza. Sacan de centro, balón al área donde hay varios rechaces y nos hacen penalti. Además, el jugador que fue a lanzarlo había empezado la temporada sin ver puerta, pero desde que comenzamos las sesiones ya había visto puerta y asistido en un par de partidos. Tiró el penalti con una tranquilidad increíble y conseguimos empatar el partido.

-También ha destacado la importancia de la meditación.

-Así es. Hay que estar, al menos, diez minutos solo concentrado en la respiración. Phil Jackson ya lo usaba, además de la imaginación de la que hablo. Le decía a los jugadores que entrenaran los tiros libres tanto en la cabeza como en la muñeca. Los jugadores tienen que visualizarse haciendo lo que quieren conseguir. Carolina Marin lo ha hecho, los dos meses que ha estado lesionada ha reconocido que no paraba de entrenar en su cabeza, y mira, ha ganado un torneo y ha llegado a la final de otro.

-Otro ejemplo es Michael Phelps, que batió el récord de 200 mariposas sin ver, porque cuando se tiró a la piscina las gafas se le movieron. Pero se había visto tantas veces en su cabeza nadando, sabia perfectamente el número de brazadas que tenía que dar, que consiguió batir un récord del mundo.

-A mi me pasa en los trails. Hago carreras de 50 kilómetros y en las ultimas he acabado lesionado del gemelo, pero las he acabado. Mi meta cuál es: llegar a la meta haciendo la avioneta con mi hija, porque lo hago siempre. Mi motivación es tan grande que está por encima del dolor. Si el deportista encuentra una meta así, son imparables.

-A los futbolista les pasa lo mismo.

-Claro. ¿Por qué son tan buenos Ronaldo y Messi? porque coincidieron y se motivaron mutuamente, tenían el objetivo de superarse el uno al otro. Si no habrían coincidido, no habrían sido tan buenos. El Barcelona de Guardiola usaba estas técnicas de motivación, o el Atleti del Cholo. Tengo amigos en el Atlético y se de primera mano que usan estos recursos.

-¿Cuál es su objetivo como Coach?

-Aplicar estos métodos a un equipo de élite y que noten mi mano. Sobretodo quiero que cuando acaben sus carreras se acuerden de mí y apliquen todo esto, no solo al deporte si siguen relacionados con este mundo, sino al día a día.