Resumen de la jornada en Primera andaluza

Una temporada más, la Rociera ya está aquí. El conjunto del Adame Bruña no cambia un ápice su idiosincrasia y todos los años está dando guerra. El equipo dirigido por Juan Olea ha sido el gran beneficiado de la jornada, alzándose con el liderato de la categoría, saltando del tercer puesto al primero.

En un encuentro que define las líneas maestras de un equipo siempre competitivo, se llevó los tres puntos ante La Barrera gracias al solitario gol de Villalón, jugando en inferioridad 49' desde la expulsión de Gordi en los minutos finales del primer acto de la contienda.

Sin embargo, el nuevo líder sacó rédito a su mayor regularidad. Encadenó su quinta victoria y se aprovechó de los pinchazos de Mairena y Morón.

La gran sorpresa de la jornada se dio en el San Bartolomé de Mairena. Fran Reina, nuevo técnico del Osuna, hizo bueno el dicho de 'a entrenador nuevo, victoria segura'. 'Veni, vidi y vinci' del técnico jareño, que gracias a un solitario gol de Aarón Natera se llevó un triunfo vital para los rojillos y, de paso, dar un golpe en la clasificación. Los ursaonenses no vencían desde el pasado 15 de septiembre.

El otro marcador que ha zarandeado la tabla se dio en Isla Mayor. El Villafranco de Dioni Arroyo derrotó con un 3-0 al Morón. Menudo, con un doblete, y que abrió el marcador en el 1', fue uno de los protagonistas.

El cuarto 'invitado' es el Bellavista, que suma once de los últimos quince puntos, y entra de nuevo a los puestos de 'play off' a costa del Camas. Por abajo, el Pilas volvió a ganar; no lo hacía desde la jornada 2.

LO MEJOR: El nuevo líder, quince de quince.

La regularidad de la Rociera le ha llevado al primer puesto. Los de Juan Olea han hecho pleno en las últimas cinco jornadas disputadas.

LO PEOR: Vuelve al pozo el cuadro rinconero.

El Rinconada enlazó su segunda derrota consecutiva y regresa a los puestos de descenso a Segunda Andaluza, los cuales abandonó en la jornada 9.

OJO A: El Morón-Mairena de la próxima jornada.

Morón y Mairena ya piensan en la próxima jornada para resarcirse de sus derrotas, aunque lo harán enfrentándose entre ellos. Segundo Vs. tercero.

ESTRELLA: Fran Reina y Aarón Natera, clave.

El Osuna ha sido uno de los protagonistas de la jornada en Primera Andaluza. El conjunto rojillo estrenaba entrenador, un Fran Reina que volvía a los banquillos después de año y medio, y que gracias al solitario gol de Aarón Natera pudo celebrar un triunfo de oro.