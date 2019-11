Cachola: "Ha sido el peor partido"

Juan Antonio Márquez 'Cachola', entrenador del Coria, no le puso paños calientes a la derrota de su equipo en el Pérez Ureba de Conil. El 3-0, no ya por el marcador, sino por la imagen ofrecida, fue un varapalo para el cuadro ribereño, que encadena cuatro semanas sin ganar, y una sola victoria en los últimos once encuentros ligueros.

"La lectura tiene que ser negativa. Hay que ser honesto; mi equipo no ha estado a la altura. Hemos estado por detrás en todos los aspectos del juego y cuando pasa eso, el resultado es el que es. El partido se resume en que no hemos estado al nivel que se nos exige y no podemos permitirlo", manifestó el preparador pileño a la conclusión de la contienda, añadiendo que: "Ha sido el peor partido de mi equipo. No hemos estado bien. Venimos de una dinámica de resultados que no queremos y hay que analizar la situación, intentar corregirla. Así no vamos a ningún lado".

Cachola no pone excusas y confía en revertir pronto la situación. "Podría ser ventajista y hablar de las bajas y la dinámica negativa en la que estamos. Toca analizarlo todo, tanto nosotros como el grupo. Podemos dar mucho más, tanto en lo individual como en lo colectivo. No podemos estar todas las semanas esperando un cambio, sino que hay que ir a buscarlo. Veníamos de hacer un buen partido en casa con el Ceuta y es lo que no me gusta. Allí se vieron otras aptitudes y aquí parece que han faltado. Debemos encontrar una solución ya", manifestó el míster de un Coria que recibe esta jornada al Sevilla C.