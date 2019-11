Écija: Mariscal vuelve a la palestra

El Écija está sufriendo una temporada atípica y, sobre todo, dura. La irresponsabilidad de sus últimos dirigentes ha derivado en la retirada de la competición esta campaña, lo que le llevará a disputar la próxima campaña la División de Honor... Si hay vida...

Y es que la situación institucional del club de San Pablo continúa siendo muy delicada. Para arrojar cierta luz está estos días por Écija Ángel Gómez Mariscal, máximo accionista azulino, que valoró la situación actual en Ser Andalucía Centro y Écija Comarca TV.

"El único que viene por aquí soy yo, el que da la cara", manifestó el zaragozano, que señaló que se ha reunido en dos ocasiones con su socio, Javier Blasco, con el que mostró su desencuentro: "Me siento defraudado con Blasco y conmigo mismo, me he chocado contra una pared".

Acerca de los 217.000 euros de deuda con la plantilla, apuntó que ese proceso sigue su vía judicial.

Sobre la continuidad del Écija, afirmó que si logra hacerse con el paquete accionarial de Blasco, continuará: "Mi idea es seguir solo".

Pese a las explicaciones, la incertidumbre en torno al club y a la afición continúan, aunque insiste en mandar un mensaje de tranquilidad: "Entiendo que los seguidores no estén convencidos de que esto salga hacia adelante".

Por último, según @AndaluciaCentro, el Ayuntamiento de Écija notificó ayer al club que tiene un plazo de dos meses para desalojar "por abandono" el Municipal San Pablo.