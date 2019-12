Así fue la jornada 16 para los equipos sevillanos en Tercera división

Lebrijana 2-0 Gerena: El derbi se queda en casa al final

Partido igualado en el Municipal de Lebrija. En los primeros compases del encuentro Lebrijana y Gerena alternaron el dominio del juego, teniendo Diego las ocasiones más peligrosas para los visitantes y Juande otra para los locales, que de haber conectado bien habría supuesto casi seguro el primer gol para los suyos. Con esa igualdad se llegó al descanso.

Ya en la segunda mitad los de Pepe Bermúdez pusieron una marcha más y fueron protagonistas, con ocasiones clarísimas que se marcharon al palo o fueron abortadas por el guardameta Fermín. Finalmente, Fran Jiménez en el minuto 72 logró adelantar a la Lebrijana con un gran testarazo que, aunque liberó de cierta presión a sus compañeros, despertó a un Gerena que acabó volcándose al ataque. Con muchos efectivos en el área de Alfonso, la Lebrijana logró en una contra el segundo y definitivo gol, obra de Sergio, que cerró el partido y aseguró los tres puntos para los locales.

Con este resultado, los de Bermúdez se colocan decimoterceros con veinte puntos, y los de Román se quedan decimocuartos con diecinueve.

FICHA TÉCNICA

Lebrijana: Alfonso (1), Juanma (1), Raúl Cabrera (2), Andrés Pavón (1), Juande (1), Orihuela (1), Lúa (2) (Benítez 86') (s. c.), Juanca (3), Fran Jiménez (2) (Bugatto 77') (1), Giráldez (1) y Teté (1) (Sergio 68') (1).

Gerena: Fermín (3), Paco (1) (Sanabria 74') (s. c.), Juanjo (1), Checa (2), Víctor (1), Misffut (1), David García (1) (Lopes 62') (1), Juan Delgado (1), Diego (3), Iván Martín (1) (Miguel 62') (1) y Palacios (2).

Árbitro: Díaz Lorente, gaditano. Amonestó a los locales Andrés Pavón, Teté, Orihuela, Juanca, Alfonso y Raúl Cabrera; y a los visitantes Juanjo, Misffut, Víctor y Paco.

Goles: 1-0 (72') Fran Jiménez; 2-0 (93') Sergio.

Incidencias: Unas 500 personas vieron el partido en el Municipal de Lebrija.



Conil 0-0 Antoniano: Resultado que le frena

Conil y Antoniano firman la pipa de la paz en los últimos quince minutos ya que como dice el refrán, cuando no se puede ganar, al menos no pierdas, y eso fue lo que pasó en el Pérez Ureba. Los locales pudieron adelantarse en los minutos iniciales de ambas partes y los visitantes jugaron los últimos quince de la primera y un buen espacio de tiempo de la segunda con opciones de ganar, pero los cambios de Rubio retirando del campo a Adri y Chulín daban la sensación de que daban por bueno el punto. Se queda quinto con treinta y una unidades, mientras que el Conil se queda duodécimo con veinte en total. La semana próxima, jornada 17, el Conil viaja a Rota sabiendo del varapalo recibido por el equipo roteño, y el Antoniano recibe a un rival como el Sevilla C, que dará guerra en Lebrija.

FICHA TÉCNICA

Conil: Fran (2), Padilla (1), Pablo Molina (1), Pablo Ureba (2) (Paul 55') (2), Narváez (2), Manzano (2), Heredia (2), Fran Rodríguez (2) (Mariño 80') (1), Ureba (2), Mejias (2) y Cuenca (2) (Mario 62') (2).

Antoniano: Andrés (1), Zequi (1), Mario (2), Kevin (1), Alberto (1), Chamizo (1), Brando (2), Román (2), Chulín (3) (Jesús 69') (1), Adri (3) (Juanjo 84') (1) y Nacho (1) (Ranchero 65') (1).

Árbitro: Gutiérrez Pérez, malagueño. Amonestó a los locales Pablo Ureba y Rubén Díaz; y a los visitantes Alberto y Román.

Incidencias: Poco público vio el partido en el Pérez Ureba, con presencia de aficionados sevillanos.



Utrera 1-0 San Roque: Recompensa por el trabajo

Llegaba el Utrera de caer derrotado ante el líder Puente Genil y necesitaba una victoria para no complicarse la vida en la tabla clasificatoria. El rival de enfrente presuponía un triunfo sencillo para demostrar que lo del pasado fin de semana había sido solo un accidente, pero no fue así.

Ya desde el comienzo se vislumbraba un partido igualado en el que el San Roque, a pesar de llegar en la situación que llegaba, no iba a poner las cosas fáciles. De hecho, una vez avanzada una primera parte de centrocampismo y pocas ocasiones de gol, llegaba la primera del encuentro y sería para los visitantes, que, finalmente, consiguió desbaratar Ayala con una gran parada. El Utrera respondió con una triple ocasión a través de las botas de Javi Medina, uno de los futbolistas más activos de los locales. El poco acierto y la igualdad obligó a los dos equipos a encarar el túnel de vestuarios con cero a cero en el electrónico.

El segundo tiempo fue un calco del primero. Mucha igualdad en el centro del campo y pocas oportunidades que exigieran a los cancerberos de ambos conjuntos. Así corrían los minutos y los leperos cada vez estaban más cómodos en el campo y veían con buenos ojos el punto fuera de casa. Por el contrario, el Utrera apretaba a base de trabajo y arreones en busca de unos tres puntos importantísimos de cara a sus aspiraciones ligueras. Y en una de esas jugadas por banda llegó el tanto. Un centro por la derecha llegaba al segundo palo donde esperaba Javi Medina solo y, en semifallo, conseguía batir a Robador por debajo de las piernas. 1-0 en el minuto 86 y tres puntos para que los utreranos se coloquen novenos con veintitrés. El San Roque se queda decimoctavo con trece.

FICHA TÉCNICA

Utrera: Ayala (2), Núñez (1), Álex Ortiz (1), Álex Del Rio (2), Chema (1), Jairo (1) (Titi 76') (1), Kiki (2), Marrufo (2), Javi Medina (2), Sergio Navarro (2) (Carreño 76') (1) y Josemi (1) (Blanco 65') (1).

San Roque de Lepe: Robador (1), Leo (1), Beke (1), Lucas Correa (1), Javi Mérida (2), David López (1), Fernandito (2), Miguel Reina (2), Toscanini (1) (Manu Torres 67') (1), Camacho (1) (Robert 63') (1) y Abeledo (1) (Joel 84') (1).

Árbitro: Roldán Gómez, gaditano. Amonestó con amarilla al local Blanco; y a los visitantes Javi Mérida, David López y Abeledo.

Gol: 1-0 (86') Javi Medina.

Incidencias: Partido jugado en el San Juan Bosco ante unos 400 espectadores.



C.Lucena 4-1 Coria: Varapalo que hace daño

El Ciudad de Lucena expuso, colectivamente, una conducta aguerrida y repleta de concentración. El Coria, adecuadamente dispuesto, alternaba, con oportunas decisiones, las determinaciones precavidas y los progresos valientes, engarzados mediante interesantes asociaciones. Los de Dimas Carrasco, sin imponer un dominio arrollador, lograba controlar el devenir del choque y mantener el cuero en mayores fases del duelo. Enfrente, el bloque de Cachola sostenía una compostura aceptable. La desbordante e inabarcable efectividad del Ciudad de Lucena desequilibró categóricamente el envite. Las grietas y los desajustes desnortaron a la defensa del Coria y los goles locales se sucedieron de forma imparable.

FICHA TÉCNICA

C. de Lucena: Javi Cuenca (1), Morales (1) (Ramón García 30') (1), Pablo Gallardo (2) (Álex Caramelo 72') (1), Germán (2), Zurdo (1), Jesús González (2), Erik Aguado (2), Mario (2), Luismi (2), Joselinho (3) (Chorlo 81') (1) y Javi Henares (2).

Coria: Isco (1), Alvi (1) (Diego 46') (2), Rojas (1), Cristian (1), Juan Gómez (1), Tore (1) (Miguel 76') (1), Jesús Vega (2), Joselito (1), Chapi (1) (Pedro 46') (1), Pablo (1) y Juanito (1).

Árbitro: Aranda Zayas, jienense. Amonestó a los locales Luismi, Mario, Zurdo y Germán; y a los visitantes Juanito, Cristian y Joselito.

Goles: 1-0 (9') Joselinho; 2-0 (16') Javi Henares; 3-0 (23') Joselinho; 4-0 (38') Pablo Gallardo; 4-1 (55') Juanito, de penalti.

Incidencias: Unas 700 personas en el estadio.



Sevilla C 1-0 Xerez Deportivo: Vacas da el triunfo en el 89

El Sevilla C ganó en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros al Xerez Deportivo con un solitario gol de Vacas en los minutos finales, en un encuentro en el que la victoria podía haber caído de cualquiera de los dos lados.

El conjunto sevillista empezó pronto a tener la posesión de la pelota pero sin la profundidad suficiente para generar ocasiones de gol durante toda la primera parte, aunque los jerezanos tampoco disfrutaron de oportunidades. Ya en la segunda mitad, el cansancio hizo mella y se abrió algo más el choque. Así, el Sevilla llegaba al área rival con un disparo potente desde la frontal de Jaime, que estrelló en el larguero. El Xerez hacía daño desde la banda derecha y cuando más apretaba llegó una rápida transición de Vacas que tras regatear al defensor cruzó el balón ante la estirada inútil de Camacho.

FICHA TÉCNICA

Sevilla C: Adrián (1), Fernando (1), León (2), Raúl (1), Pavón (2), Cano (1), Jaime (2), Cristóbal (1) (Casas (1) 64'), Juan Andrés (1) (Cristian (1) 85'), Vacas (2), Francis (1) (Carmona (1) 76').

Xerez Deportivo FC: Camacho (1), Marcelo (1), Fran Ávila (1), Adri (1), Toboso (1), Colorado (2), Jacobo (1) (Alain (1) 74'), Chico Díaz (2), Amin (1), Edet (1), Narváez (1) (Astray (1) 74').

Árbitro: Sergio Alcaraz Yañez (Ceutí). Amonestó a Adrián por parte del Sevilla FC 'C' y a Amin y Adri por parte del Xerez Deportivo.

Gol: 1-0 Vacas (89').

Incidencias: 16ª jornada del Grupo X disputada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.