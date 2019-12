Ventippo, la ilusión de todo un pueblo

Cuatro triunfos consecutivos y una sola derrota en las últimas doce jornadas ha despertado la ilusión de un pueblo: Casariche. Tras dos ascensos consecutivos desde la última categoría del fútbol sevillano, la localidd serrana ve cómo su Ventippo empieza a alzar la voz a nivel provincial al situarse sexto en 1ª Andaluza, a cuatro puntos de las plazas de 'play off' de ascenso a División de Honor, algo impensable hace tan sólo dos años.

Con un estadio recién inaugurado hace apenas tres semanas y una trayectoria impecable hay quien sueña en grande, algo que no parece afectar al equipo y mucho menos a su entrenador, Susma Muñoz, quien advierte que este equipo irá despacio, paso a paso, pero que no se pone techo. "No tenemos ningún tipo de presión y lo que sí tenemos es que ser ambiciosos. Cuando estábamos el décimos íbamos en busca del noveno puesto y de ahí al octavo€ Siempre en progresión, ése es nuestro objetivo, seguir subiendo puestos en la tabla sin límite", admitía en Andalucía Centro Deportes, donde se mostraba "muy contento con la trayectoria del eequipo" y advertía que es el fruto de un trabajo bien hecho y un bloque sin fisuras: "Estos resultados ratifican el buen trabajo que estamos haciendo. Tras el lógico proceso de adaptación a la categoría que tanto nos costó, ahora la inercia es buena, el trabajo también y cuando los resultados acompañan todo es más fácil. Hay que aprovechar esta racha y alargarla lo máximo posible".

Esa ilusión, que no euforia, se topa ahora con un muro complicado que, de superarlo, podría hacer que esa esperanza de luchar por el 'play off' y de ver a su equipo ahí arriba se convierta en realidad "La próxima semana recibimos al Mairena, segundo de la tabla, luego visitaremos Osuna en un derbi, que siempre es difícil, y luego llegan Morón y Camas, en casa, dos gallitos de la categoría, a continuación el Bellavista... Llegará un punto donde veremos si merecemos estar ahí arriba o no", indicaba Susma Muñoz, que no duda en señalar como clave la fortaleza defensiva mostrada en las últimas salidas del equipo, en la Rinconada (0-1) y Villafranco (0-3) y, sobre todo, a un Bubu que, en apenas ocho partidos, ha anotado nueve goles y se ha situado a sólo dos del pichichi de la categoría: "Bubu nos da una confianza tremenda y cuando el balón llega arriba y él está delante de la portería, el porcentaje de gol es elevado".

Casariche sueña en grande. Su Ventippo ha llegado para quedarse y ya hasta los históricos de la categoría le tienen un respeto.