Sevilla Atlético-Recreativo: Hay que sentirse a gusto en casa

Regresa el Sevilla Atlético al Estadio Jesús Navas con bajas importantes que no deben minar su intención de convertir de una vez por todas su feudo en un fortín: Y es que, hasta la fecha, los jóvenes pupilos de Paco Gallardo se encuentran más sueltos cuando actúan a domicilio, mientras que al calor de los suyos les está costando más sacar adelante sus partidos. Por ello, después de dos jornadas sin vencer, se antoja vital sacar los tres puntos ante un Recreativo de Huelva más necesitado si cabe, para que la renta de cinco puntos que el filial mantiene con el descenso no se vea menguada.

No estarán en las filas franjirrojas, sin embargo, jugadores importantes como los sancionados Berrocal, Mena y Pedro Ortiz, que se ha ganado la titularidad en los últimos encuentros, por lo que Juanpe puede recuperar el puesto en un once al que también aspiran Diego García o Diabate. Además, también serán baja Juanlu, concentrado con la selección española sub 18, y Pana, que sigue con su proceso de recuperación, mientras que Carlos Álvarez será duda hasta última hora.

El Decano, por su parte, llega instalado en la zona baja de la tabla, a dos puntos del pozo, y sin conocer la victoria desde finales de septiembre, en la jornada sexta, lo que alimenta las urgencias del cuadro dirigido por Alberto Monteagudo, quien recupera al lateral zurdo Nano, una vez cumplida su sanción, y al meta Nauzet, tras superar sus molestias. Por contra, tendrá la duda de Alfonso y la baja de Irizo, en proceso de recuperación.