Tomás echa la llave al Antonio Almendro

Alejandro Ceballos, junto al resto de su cuerpo técnico, ha logrado en un tiempo récord hacer de su Castilleja un equipo ganador. La experiencia del aljarafeño le avala, aunque el reto que se le presentó en verano era arduo. El ex del Coria, San Roque de Lepe o Gerena tuvo que hacer un equipo completamente nuevo, llegando en su mayoría futbolistas jóvenes, con poca experiencia en la categoría, pero que hasta el momento están dando un resultado óptimo.

El caso de Tomás es uno de ellos. Después de una dura temporada, en la que el portero no jugó casi nada (un solo partido) en el División de Honor Juvenil del Betis, ha recuperado la sonrisa en el Castilleja, siendo el guardián de un Antonio Almendro imbatido con él en la portería.

"Mi agente me llamó en verano diciéndome que había la opción de firmar allí. No me lo pensé porque apenas recibí ofertas. Casi desaparecí. Este año me he preparado muy bien y creo que estoy sabiendo aprovechar la oportunidad", manifestó el joven guardameta de 19 años, natural de Sevilla Este, donde comenzó su trayectoria. "Empecé en mi barrio, de jugador, pero duré un entrenamiento. No me gustaba correr", señaló el actual meta alixeño, que pasó luego por las canteras del Sevilla y el Betis, en dos etapas, además del Calavera y Andalucía Este.

"En el Betis nunca llegué a ser el portero titular, pero no siento que tenga una espinita clavada. Disfruté de esos momentos como el que más", apunta un Tomás que sí brilló en el Calavera, donde logró el ascenso a DH Juvenil de la mano de Joaquín Bornes.

Ahora, en el Castilleja, ha recuperado sensaciones y presume de unos guarismos espectaculares. Segundo cancerbero menos goleado del Grupo I de División de Honor, con nueve goles, se mantiene imbatido en su feudo. "Durante los partidos estás concentrado, pero no dejo de reconocer que se te pasa por la cabeza ampliar esos números. Sin embargo, somos una piña y lo primero es el equipo. Después de un inicio en el que nos costó adaptarnos, estamos demostrando ser un bloque compacto. Los objetivos, tanto internos como individuales, los vamos cumpliendo, pero queda mucho y la temporada es larga", dijo



Saga futbolera

Además de su faceta futbolística, estudia un grado superior de sonido, quizá, el único tiempo que no habla de fútbol, ya que es hermano de Carmona y Olga, central del Sevilla C y jugadora del Sevilla Femenino: "En casa intentas desconectar, pero acabas hablando de fútbol".



No pierde de vista Tercera división

El Castilleja manda con firmeza en el Grupo I de División de Honor, con 32 puntos en catorce jornadas, ocho de ventaja respecto al Tomares, actual segundo clasificado. Sin embargo, Ceballos, entrenador castillejano, es consciente de que la travesía es aún larga, que vendrán curvas y quiere potenciar una plantilla que cuenta con veinte efectivos con una o dos piezas más. Para ello, sin prisa, no pierde de vista la Tercera división, y confía en este mes de diciembre y enero poder incorporar esos refuerzos que mantengan la competitividad de la plantilla.