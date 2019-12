El nuevo reto de la Lebrijana

Allá a mediados de septiembre, en los albores del campeonato, con cuatro jornadas disputadas, la Lebrijana lucía en la tabla con su flamante tercer puesto. El conjunto albiceleste sumaba tres victorias y un empate en un comienzo espectacular.

Sin embargo, a partir de la quinta jornada comenzó un calvario para la Balompédica que se ha prolongado diez jornadas, en las que los lebrijanos sólo sumaron cuatro puntos de treinta posibles, hasta la jornada antes del parón, en la que puso fin a esta mala racha venciendo al Gerena (2-0).

"La mala racha era, sobre todo, de resultados. En cuanto al juego, en varios de ellos no merecimos perder. Nos han castigado muy duro los errores que hemos cometido, pero ahora, con este triunfo, confiemos en que sea el inicio de una nueva remontada", manifestó Pepe Bermúdez, preparador de la Balompédica, quien considera que su juego no ha sido proporcional a los resultados acumulados: "Nos hemos dejado muchos puntos por el camino, pero el equipo seguía trabajando, creyendo, aunque está claro que los resultados mandan. Tienes que ser fuerte en las dos áreas y ha habido muchos encuentros en que nuestros errores nos han penalizado: Sevilla C, Pozoblanco, Ceuta, en Chapín, que aunque perdamos 3-0 creamos cuatro o cinco ocasiones. En muchos partidos no hemos sido merecedores de lo que hemos generado. Sin embargo, está claro que si generas tienes que meterla, y no vale tener errores individuales atrás porque si no, te la enchufan".

El preparador gaditano desea que el triunfo ante el Gerena sea "un punto de inflexión", aunque hace hincapié en que tienen que ser contundentes en las dos áreas. "No creo que estemos trabajando mal defensivamente. De hecho, muchos de esos goles han sido en varios partidos. Ante el Betis Deportivo encajamos cinco, pero dos son dos regalos, por ejemplo. Pero está claro que hay que ser fuerte en las dos áreas. Los goles en contra nos están matando (es el cuarto equipo más goleado) y estamos trabajando en ello. Hay que ser más intensos, contundentes, arroparnos más... Estamos probando de todo porque nos está condicionando", analizó.