Resumen de la jornada en Tercera división

El Betis Deportivo no falló en su visita al Pozoblanco.

Pozoblanco 0-3 Betis Deportivo: El filial continúa con paso firme

Después de tres semanas sin competir, el Betis Deportivo volvió al césped de la mejor manera posible, goleando al Pozoblanco para sumar su segunda victoria consecutiva (tercera contando el triunfo ante el retirado Écija) para colocarse a un solo punto del Puente Genil, líder, y demostrar que es el máximo favorito del Grupo X de Tercera.

El partido no pudo tener un mejor arranque para el Betis Deportivo, que se adelantó en la primera jugada, cuando Mizzian aprovechó un balón suelto. No fue hasta pasado el primer cuarto de hora de partido cuando el conjunto pozoalbense se repuso del golpe y disfrutó de una ocasión gracias a una falta botada por León que remató Rafa Santacruz. Con pleno dominio verdiblanco y tras rondar el segundo, Julio Alonso culminó con un tiro cruzado una buena jugada colectiva para anotar el 0-2 cinco minutos antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, continuó el control de un Betis Deportivo que apenas sufrió los tímidos ataques del Pozoblanco. En el 75', el filial verdiblanco redondeó el triunfo por medio de Robert. Posteriormente, el conjunto dirigido por Manel Ruano fue agotando el tiempo dejando que muriera el partido.

Pozoblanco: Gonzalo (1), Medina (2), Iván Sánchez (1) (David Reyes 76') (1), Zara (1), Valentín (1) (Quique Roldán 52') (2), León (2), Alain (2), Antonio Lucena (1), Juanje (1), Santacruz (2) y Elu (1) (David García 58') (1).

Betis Deportivo: Carlos Marín (2), Visus (1), Xiker (1), Geovanni (1), Meléndez (2), Rodri (2) (Miguel Rodriguez 76') (1), Baena (1), Abreu (2), Raúl (2), Mizzian (2) (Robert 62') (2) y Julio Alonso (2).

Árbitro: Guzmán Mansilla, jienense. Amonestó a los locales Alcaide, Elu, Medina, León, Lucena, Roldán, Santacruz y Alain; así como a los visitantes Rodri, Carlos Marín y Julio Alonso.

Goles: 0-1 (1') Mizzian; 0-2 (40') Julio Alonso; 0-3 (75') Robert.

Incidencias: Partido disputado en Eleuterio Olmo de Pozoblanco.

Antoniano 2-1 Sevilla C: Merece mejor suerte

Un gol de Chamizo a falta de tres minutos devolvió a la senda del triunfo al Antoniano contra el Sevilla C antes del histórico duelo copero frente al Betis. El segundo filial nervionense, que igualó momentáneamente por medio de Casas, mereció el empate.

Saltó mejor al césped del Municipal de Lebrija el Sevilla C, que avisó mediante un disparo de Casas que despejó Andrés y un tiro lejano de Vacas que se marchó cerca del palo izquierdo del meta local. Una vez ajustada la pareja de centrales Kevin y Branco, el Antoniano creció en el partido al son del brío de Juanjo, quien comenzó a guiar a su equipo a través del robo y la transición. Precisamente, una jugada iniciada por el canterano acabó en el primer tanto blanquirrojo (41'): apertura del centrocampista a la carrera por la derecha de Brando, cuyo centro remató a gol Ranchero con un escorzo.

Tras el asueto, el Antoniano controló el pleito hasta la entrada al césped de Cristóbal y Álvaro Durán, quienes, además de conllevar la modificación de esquema del Sevilla C, variaron el sentido del encuentro. Un gol anulado por fuera de juego a los sevillistas fue el preludio del empate de Casas a once del final, cuando el ariete recogió un pase en profundidad de Juanma Bernal -otro que se incorporó desde el banquillo- para, tras toparse con la zaga, batir a Andrés con disparo duro y seco. Era el justo premio para el Sevilla C. Sin embargo, cuando ambos daban por bueno el empate, apareció la diosa fortuna para alegría de los lebrijanos: córner botado por Ranchero que Chamizo, en el segundo palo, cabeceó a gol.

Antoniano: Andrés (2), Álvaro (1), Mario (1), Kevin (1), Branco (2), Chamizo (2), Brando (2), Juanjo (3) (Román 68') (1), Zequi (1) (Jesús 86') (s.c.), Adri (1) (Pepelu 74') (1) y Ranchero (3).

Sevilla C: Adrián (0), Raúl Fernández (1) (Álvaro Durán 58') (2), David León (2), Pavón (1), Marcos Otero (1), Cano (1) (Cristóbal 53') (2), Fernando (1), Cristian (1) (Juanma Bernal 73') (2), Casas (3), Vacas (1) y Juan Andrés (1).

Árbitro: Pérez Candela, onubense. Expulsó al técnico sevillista, Lolo Rosano (89'). Amonestó a los locales Chamizo, Kevin y Zequi; así como a los visitantes Raúl Fernández, Pavón, Cano, David León, Fernando, Cristian y Cristóbal.

Goles: 1-0 (41') Ranchero; 1-1 (79') Casas; 2-1 (87') Chamizo.

Incidencias: Partido disputado en el Municipal de Lebrija.

Gerena 3-2 Córdoba B: Paso de gigante hacia la salvación

El Gerena continúa cimentando la permanencia en el José Juan Romero Gil, donde derrotó ayer al colista Córdoba B gracias al tanto de Diego y al doblete de Joel. Con este triunfo, el cuadro minero acumula cuatro victorias en los últimos cinco encuentros al calor de los suyos (13 de 15) para mantener un colchón con respecto al descenso de seis unidades.

La puesta en escena del Gerena fue inmejorable, pues, a los diez minutos, se adelantó: jugada ensayada que terminó con un centro raso desde la derecha que Diego, en boca de gol, introdujo en la red. Aunque sin llegar con claridad a la meta rojinegra, el Córdoba B encajó bien el golpe y no cesó en su empeño en busca del empate. Igualada que se produjo en el 33', cuando Vera transformó un penalti cometido por Fermín.

Tras el asueto, el empuje minero encontró premio (59'): Joel, atento en el área pequeña, aprovechó un error del meta califal Javi en un córner. Solo siete después, el propio ariete culminó una bellísima contra rojinegra en un 3-1 que otorgó tranquilidad al Gerena, que vio cómo Manolete, ya en el 88', puso algo de emoción.

Gerena: Fermín (2), Paco (2), Juanjo (2), Checa (1), Maristany (2), Misffut (2) (Vicente 85') (s.c.), Miguel (2), Juan Delgado (2) (Ivan Martin 72') (1), Diego (3) (Ganfornina 83') (s.c.), Joel (3) y Palacios (3).

Córdoba B: Javi (2), Manolete (3), Samu (2), Burgos (2), Juan Luna (2), Alberto (2), Cano (2) (Sebas Castro 57') (1), Cambil (2) (Felipe 62') (1), Vera (2), Moyano (2) y Jordi (2) (Víctor Vázquez 79') (s.c.).

Árbitro: Vaca Núñez, Hugo (gaditano). Amonestó a los locales Paco, Missfut y Ganfornina; así como a los visitantes Alberto, Manolete, Samu, Burgos y Moyano.

Goles: 1-0 (10') Diego; 1-1 (33') Vera, de penalti; 2-1 (59') Joel; 3-1 (66') Joel; 3-2 (88') Manolete.

Incidencias: Unos 180 espectadores se dieron cita en el José Juan Romero de Gerena.

Puente Genil 2-2 Lebrijana: Gran punto albiceleste en el feudo del líder

La Lebrijana cosechó un valioso empate en casa del líder, el Puente Genil. El equipo de Pepe Bermúdez hizo un partido muy serio e incluso estuvo a punto de llevarse la victoria pero Iván Henares, a cinco del final, puso el 2-2. El primer gol del partido llegó a cinco minutos del descanso mediante una volea imparable de Nacho desde la frontal. El cuadro albiceleste igualó a veinte de la conclusión, cuando Giráldez transformó un penalti de Cristian sobre Lúa; mientras que Fran Jiménez, en el 82', le dio la vuelta al resultado antes del empate final.

Puente Genil: Cristian (0), Núñez (1), Edu Chía (1), Manolo Cano (1), Carmona (2), Iván Henares (2), Ale Rivero (1) (Migue García 53') (1), Manu Reina 1 (Maero 74') (2), Nacho (2), Luisito (0) y Juan Delgado (1) (Salva Vegas 63') (2).

Lebrijana: Alfonso (2), Juanma (2), Raúl Cabrera (1), Andrés Pavón (3), Juande (3), Bugatto (1), Lúa (2) (Sánchez 89') (s.c.), Maqueda (1), Fran Jiménez (2), Giráldez (2) (Juan Benítez 78') (1) y Sergio Jiménez 1 (Teté 74') (1).

Árbitro: Hernández Maestre, gaditano. Amonestó a los locales Ale Rivero y Maero; así como a los visitantes Andrés Pavón, Lúa, Sergio Jiménez, Giráldez y Alfonso.

Goles: 1-0 (40') Nacho; 1-1 (70') Giráldez, de penalti; 1-2 (82') Fran Jiménez; 2-2 (85') Iván Henares.

Incidencias: 800 espectadores se dieron citan en el Manuel Polinario de Puente Genil.

Los Barrios 0-1 Utrera: Lanzado hacia la zona noble

El Utrera se llevó los tres puntos en juego del Polideportivo San Rafael de Los Barrios tras ganar por la mínima a los locales gracias al gol de Javi Medina en el minuto 71. Un resultado que deja a los de Jesús Galván octavos a ocho puntos de la cuarta plaza.

El técnico utrerano solo hizo un cambio con respecto al equipo que venció al San Roque de Lepe (1-0): la entrada del veterano central Cachana por Kiki. Así, comenzó un primer tiempo que, para el aficionado que se dio cita en las gradas del San Rafael, fue bastante aburrido y poco interesante, quizás de esos que los entrenadores llaman tácticos. Mucho centro del campo y pocas ocasiones, solo dos y ambas visitantes.

Un viejo conocido de la zona del Campo de Gibraltar, Javi Medina -ex del Algeciras Club de Fútbol- pudo abrir el marcador en el 4' pero su tiro desde dentro del área, raso, lo detuvo Pablo Rodríguez sin muchos problemas. Parecía que se iba a ver un bonito encuentro, pero, aunque los dos se esforzaron, hasta el minuto 22 no hubo otra ocasión de gol. Fue un tiro de Sergio Navarro desde la frontal que le salió al centro.

Tras el asueto, el Utrera volvió a salir con ganas aunque en esta ocasión fue la Unión la que, por fin, tuvo una oportunidad clara, pero Dani Guerrero no anduvo fino. La réplica llegó rápido (58') por medio de Marrufo, cuyo chut cruzado lo tocó con la punta de los dedos Pablo Rodríguez. Cuando parecía que volverían los bostezos, Javi Medina resolvió dentro del área un pase desde la derecha de Núñez para anotar el único tanto del envite (71'). A pesar de que tuvo más presencia en el área, Los Barrios solo disfrutó de un disparo con veneno de Álex Castillo que Ayala despejó con apuros.

Los Barrios: Pablo Rodríguez (1); Álex Oñate (1) (Álex Castillo 75') (1), Santi (0) (Álex Vázquez 61') (0), Paco Borrego (1) Gustavo (1), Alberto Ramos (0), Jorge Herrero (0), Sergio Romero (1), Legupín (0), Germán Triunfo (0); y Dani Guerrero (0) (Román 70') (0).

Utrera: Ayala (1); Núñez (1), Chema (1), Cachana (1), Álex del Río (1); Marrufo (1), Álex Ortiz (1); Jairo Caballero (1), Javi Medina (2) (Juanjo 88') (s.c.), Sergio Navarro (1) (Carreño 78') (0); y Josemi (0) (Titi 60') (0).

Árbitro: Aranda Delgado, malagueño. Amarillas a los locales Álex Oñate, Sergio Romero y Paco Borrego; así como a los visitantes Álex Ortiz y Sergio Navarro.

Gol: 0-1 (71') Javi Medina.

Incidencias: 500 espectadores vieron el encuentro en el San Rafael de Los Barrios.

Arcos 0-1 Coria: Muestra que sabe triunfar

Bombona de oxígeno para el Coria, que logró un triunfo importantísimo ante el Arcos gracias a un postrero gol de Juan Gómez. Segunda victoria en los últimos tres meses de un cuadro ribereño que se mantiene cinco puntos por encima de la zona de descenso.

La importancia y la tensión del partido provocaron que en los primeros quince minutos reinara el tanteo. Ningún equipo quería dar un paso en falso que pudiera perjudicar sus intereses. El Arcos fue el primero en rondar la portería rival con un par de acciones que quedaron en nada. La mejor ocasión fue para Álvaro Vega. El atacante local hizo trabajar a Maqueda, autor de un paradón antológico. Por su parte, el disparo de Javi Rodríguez también fue salvado por el meta ribereño.

Tras el paso por los vestuarios, siguieron los minutos de tanteo. El Coria salió algo mejor con una gran jugada de Juan Gómez asistiendo a Dani Romero, cuyo remate fue repelido por un defensa. Luis Castillo respondió con un chute que se fue rozando el palo. Con el Arcos apretando, no fue hasta el descuento cuando el partido se decantó para el lado del Coria gracias a Juan Gómez, que fusiló a Lebrón para darle la victoria a su equipo. Poco después, el cuadro gaditano falló a puerta vacía cuando ya se cantaba el gol del empate.

Arcos: Lebrón (1), Javi Rodríguez (1), José Antonio González (2), Pedro Pérez (2), Joaqui (2), Luis Castillo (2) (Álvaro González 77') (1), Rober (2) (Rafa 70') (1), Alvarado (2), Maqui (2), Quintana (3) y Álvaro Vega (3) (Roberto Barba 83') (s.c.).

Coria: Maqueda (2), Alvi (2), Casado (1), Cristian (1), Tore (2) (Diego 67') (1), Rojas (2), Dani (3) (Pedro Jiménez 70') (1), Joselito (3), Pablo (1), Juanito (3) (Gonzalo 86') (s.c.) y Juan Gómez (3).

Árbitro: Gallegos Jiménez, malagueño. Amonestó a los visitantes Dani, Tore y Maqueda.

Gol: 0-1 (91') Juan Gómez.

Incidencias: 500 espectadores vieron el encuentro en el Antonio Barbadillo.