El acento sevillano de la Copa del Rey

El nuevo formato de la Copa del Rey puesto en práctica esta temporada ha dejado grandes dosis de emoción. Se reclamaba mayor protagonismo para los equipos modestos del balompié español y lo están teniendo.

Como toda nueva iniciativa, hay aspectos que mejorar y corregir, pero la experiencia está siendo positiva, copando la atención el fútbol amateur... y el sevillano. Dos de las sorpresas las protagonizaron el Real Jaén, eliminando a un Primera como el Alavés, y el Ceuta, tumbando al Numancia (Segunda), ambos con acento hispalense.

Los jiennenses doblegaron al Alavés por 3-1. Dirigidos por el malagueño Alberto González, otrora miembro de la dirección de cantera del Betis, el cuadro del Santo Reino venció 3-1 a los vitorianos, anotando el execijano Álvaro Ocaña el 1-0 y el 2-0 el motrileño Miguel Martín (ex canterano del Sevilla). En el once, el sevillano Lobato de central zurdo y el rosaleño Juanjo en el lateral diestro. No jugó, aunque estuvo en el banquillo el alcoreño Jesús Sosa y en la portería, el jiennense De la Calzada, que pasó por la cantera del Sevilla y el Betis Deportivo.

Otra de las estrellas de esta ronda copera es el Ceuta del entrenador gerenense José Juan Romero, ex del Gerena y Betis Deportivo, que junto a su segundo, el nazareno Sergio Castaño, han firmado la primera gesta de su nuevo proyecto. Tras finalizar 1-1, los penaltis le dieron el pase.

No fueron los únicos sevillanos en el Alfonso Murube. En el once saltaron el central gilenense Pozo; el zaguero visueño Víctor González y el mediocentro ecijano David Castro. Ismael, de Las Cabezas de San Juan, saltó en el 74', y el exsevillista Pliego y el lateral lebrijano Juanan se quedaron en el banquillo.

Dani Muñoz en el Cacereño

Otra de las sorpresas de esta ronda copera la dio el segundo clasificado del G. XIV de Tercera, el Cacereño de Julio Cobos.

El conjunto extremeño eliminó al Alcorcón, de Segunda división, por 1-0. Como titulares actuaron dos conocidos del fútbol sevillano, el central algecireño Mario, quien jugó dos años en el Betis B, y el cordobés Ezequiel, ex del Écija Balompié. El protagomismo hispalense lo puso el delantero alcalareño Dani Muñoz, que saltó en el minuto 64.