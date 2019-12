La Rociera acelera y pisa fondo

El parón navideño ha coincidido en Primera Andaluza con la finalización de la primera vuelta, tiempo de celebración para unos, y de reflexión para otros.

El 12 de enero vuelve la máxima competición provincial, que esta temporada tiene un claro dominador: la Rociera. El conjunto de Juan Olea es líder destacado, con ocho puntos sobre el segundo y once respecto al quinto. No pierde desde el 13 de octubre.

No obstante, con la inclusión de los 'play off' de ascenso la pasada temporada, la emoción continúa. Morón, Bellavista y un Mairena que quiere reverdecer viejos laureles completan los cuatro primeros puestos. Sin embargo, no deben descuidar, ya que Lora y un Ventippo que quiere ser el tapado amenazan desde la quinta y sexta plaza.

En la zona media, se encuentran conjuntos como el Villafranco, Cerro, Pedrera, Camas y Atlético Dos Hermanas, entrando en los puestos de peligro Paradas, Rinconada y Estrella. Ya en descenso, Osuna, Pilas, La Barrera y un Coronil con sólo cinco puntos en 17 jornadas.





Morón no quiere dejar cabos sueltos

La pasada temporada pasó todo el año arriba y se quedó fuera de los 'play off'. Esta campaña, con José Romero en el banquillo, vuelve a aspirar al ascenso. Segundo, no renuncia al campeonato.





Bellavista: El sueño de todo un barrio continúa

Con su filosofía de cantera por bandera, el conjunto fronterizo es ya un gallito de la categoría. La pasada campaña se metió en 'play off' y en ésta marcha tercero. Aspira a todo.





Mairena, un histórico vuelve a llamar a la puerta

Es de las noticias positivas esta temporada, el regreso de un histórico que llegó a luchar por ascender a Segunda B. Acaba la primera vuelta cuarto, pero con un partido menos (8-E, ante el Coronil).





Lora buscará su entrada a la fiesta

El buen conjunto loreño se marchó de vacaciones rompiendo una pequeña mala racha de dos derrotas seguidas. Los ribereños, quintos, prometen 'dar guerra' y colarse en la zona noble.





Ventippo, de tapado a revelación y...

El conjunto casaricheño está confirmando los presagios de pretemporada, en la que se vislumbraba un proyecto muy serio. A cuatro de los 'play off', lucharán por su segundo ascenso consecutivo.





Villafranco recondujo una situación delicada

Transcurría la jornada 10 y el equipo dirigido por Dioni Arroyo era undécimo, cerca de la zona de peligro. Desde entonces, los isleños han sumado 15 de 21 puntos posibles. Son séptimos.





Cerro anhela una mayor regularidad

En la zona media, comenzó sumando un punto de los primeros nueve, a doce de los quince siguientes. Se marchó de vacaciones con un 1-0 al Osuna que confía sean un punto de inflexión.





Pedrera le pasa factura su balance defensivo

El equipo dirigido por Amador Saavedra 'Caña' es noveno, una clasificación que sería mejor de tener un mejor balance: máximo goleador junto al Paradas (31), pero es el segundo equipo más goleado.





Coronil, segunda vuelta de récord o...

Cinco puntos en 16 jornadas (juega el 8-E el partido que le resta) obliga a los coronileños a firmar una segunda vuelta de récord. A once puntos de la permanencia, no puede dilatar su reacción.





La Barrera, sorpresa negativa de los alcoreños

Prometían emociones fuertes los maireneros después de mantener piezas importantes y buenos refuerzos en pretemporada, pero tras la primera vuelta son penúltimos en la clasificación.





Pilas, pese a todo, a tres de la salvación

Temporada llena de infortunios la de los pileños en su regreso a Primera Andaluza, con tres entrenadores incluidos. Pese a ello, acaba la primera vuelta a tres puntos de la permanencia.





Osuna no termina de salir del pozo

El esperanzador debut de Fran Reina (0-1 en Mairena en la jornada 12) no ha tenido continuidad. Lastrado por el gol (0,88 de media), dos puntos de los últimos quince desde entonces.





Estrella, un final de 2019 esperanzador

Los alcalareños se despidieron de la primera vuelta logrando siete puntos en tres jornadas, aunque la amenaza del descenso sigue latente, a un solo punto de Segunda Andaluza.





Rinconada, un 'Tourmalet' para iniciar 2020

Los de Dani Ruiz despidieron 2019 con goleada en contra tras encadenar cuatro semanas sin perder. A tres del descenso, Rociera y Lora le aguardan al inicio de la segunda vuelta.



Paradas, una pegada con escaso rédito

No es habitual que el máximo realizador de la categoría, con 31 goles, junto al Pedrera, esté a tres puntos del descenso. Le pasa factura los 29 goles encajados en los 17 encuentros.





At. Dos Hermanas, a siete del 'play off' del descenso

Los nazarenos finalizan la primera vuelta undécimos, justo a siete puntos de los 'play off' de ascenso y de las plazas de descenso. Los de Ricardo García buscan mayor regularidad.





Camas, menuda toma de riendas aljarafeñas

El experimentado técnico toma las riendas dejadas por Capi en busca de luchar por los 'play off'. Uno de los gallitos en el inicio de Liga, los cameros son décimos, a siete puntos del cuarto.