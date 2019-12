Plusco se entrena hoy con el Utrera

Regalo de Reyes anticipado para Jesús Galván, quien hoy contará con una cara 'nueva' en el regreso a los entrenamientos del Utrera. Tal y como avanzó este diario, Israel Bascón, secretario técnico blanquirrojo, ha cerrado el regreso de José Manuel Román Jiménez, 'Plusco', que, tras un breve paso por el Real Jaén, vuelve así a la que fue su casa durante el ejercicio 18/19, cuando el atacante se convirtió en la principal baza ofensivo de los moradores del San Juan Bosco con diez goles en 38 encuentros.

Durante estos meses, el Utrera no le ha perdido la pista a Plusco, al no contar éste con los minutos esperados en tierras jienenses. Sin embargo, los contactos no se aceleraron hasta la semana pasada, cuando Blanco dejó una ficha libre por motivos laborales.

Con el atacante, son dos los fichajes que ha concretado en el mercado invernal el conjunto utrerano, en cuya disciplina lleva integrado desde hace semanas el lateral derecho Manu Martínez, aún sin minutos. Ambos podrían no ser las últimas novedades del Utrera, pues el interior Francis Delgado también se incorpora hoy a los entrenamientos tras abandonar Italia. Eso sí, para cerrar el fichaje del torrealbense, Israel Bascón tendrá que dar antes de baja a algún jugador de los que integran actualmente la plantilla, pues el Utrera, al menos a día de hoy, no puede inscribir a más futbolistas al tener todas las fichas ocupadas.

Mientras tanto, el conjunto adiestrado por Jesús Galván comienza hoy a preparar la visita del Xerez CD al San Juan Bosco, partido en el que los blanquirrojos podrían lograr su cuarta victoria consecutiva para cerrar con buen pie la primera vuelta del campeonato.