Los Reyes Magos traen dos fichajes al Cabecense

El Cabecense escribió con tiempo su carta a los Reyes Magos, y estos le han traído sus pertinentes regalos. Así, la entidad presidida por Diego Román ha cerrado las contrataciones de Domingo Jarana y el argentino Mathias Longo.

El conjunto rojinegro se ha hecho con los servicios de un Domingo que, pese a no haber tenido minutos en el Antoniano (fichó el pasado verano procedente del Utrera), no le han faltado propuestas. Reforzará el ataque del conjunto dirigido por Manuel Luque, aunque la UP Viso, en la búsqueda de un delantero centro, también habló con él.

La segunda cara nueva que llega al Carlos Marchena es el mediocentro defensivo, una demarcación demandada por el cuerpo técnico, Mathias Longo. El argentino, que estaba a prueba junto a otros tres compatriotas (Lucas Carnelli, Gastón Semenzín y Gastón Grande), cierra su fichaje una vez convencido al club, que destaca sus grandes condiciones.