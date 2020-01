Dos fichajes para el Camas de Menudo

El Camas anunció el pasado 28 de diciembre el fichaje de un clásico de los banquillos sevillanos, un Juan Carlos Menudo que regresaba así a la actividad después de un largo periodo de inactividad.

La llegada de Menudo se produjo ante la marcha, por razones laborales, de Capi, afrontando el reto el experimentado técnico hispalense de luchar por los 'play off' de ascenso a División de Honor, objetivo que iba acompañado de la llegada de fichajes, produciéndose ya los primeros.

El cuadro de lsidro Reguera ha cerrado a dos laterales: Navarro y Fofo. El primero es un viejo conocido de Menudo, al que dirigió varias temporadas en el San Juan. Navarro, otro nombre con recorrido en el balompié hispalense (hermano del utrerano Sergio Navarro), procede del Algabeño. Lateral derecho toda su trayectoria, se ha reconvertido a central, aunque puede desenvolverse en las dos demarcaciones.

La otra cara nueva procede del Castilleja. Fofo, canterano del club alixeño, se desvinculó recientemente del conjunto dirigido por Alejandro Ceballos, reforzando así el lateral izquierdo del Camas.

Décimo clasificado, a siete puntos de los 'play off' de ascenso, el conjunto aljarafeño comienza la segunda vuelta con el firme objetivo de recortar distancias y meterse en la lucha por la zona noble. Además de la llegada de Navarro y Fofo, el Camas no da por finalizado el capítulo de incorporaciones. No descarta incorporar un defensa central y rastrea el mercado en busca de un jugador que se desenvuelva en la banda izquierda.

En el capítulo de bajas, Mario Oreca, una de las muchas caras nuevas que arribaron este verano al Isidro Reguera, procedente del Gerena, ha puesto rumbo al Algabeño de Diego Tristán.

También causa baja Julio Andrés. El futbolista blanquiazul deja el fútbol por razones laborales, no pudiendo compatibilizar sus horarios de trabajo con los entrenamientos.