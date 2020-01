Sevilla Atlético-Badajoz: Un 'gallito', lo que 'necesita'

Sin aparentes estímulos ni rivales que invitan a crecerse, el Sevilla Atlético ha perdido el mullido colchón que tenía con el descenso tras una pobre serie de cuatro puntos de veintiún posibles: cuatro empates y tres derrotas. A solo dos unidades del 'play out' y de la zona roja, el cuadro de Paco Gallardo recibe en el Jesús Navas la motivación que desea: el Badajoz, tercero en la tabla que, como Cartagena, Córdoba y San Fernando, es un oponente 'propicio' para el filial blanquirrojo.

Contra el Yeclano, quizá por la menor enjundia del rival, no se cumplió la ecuación y el Sevilla Atlético cayó en el arreglo intersemanal provocado por la Copa del Rey. Para volver a sonreír en casa, donde no vence desde el lejano 27 de octubre, Gallardo recupera a los otrora sancionados Álex Robles y Genaro, así como a Carlos Álvarez y Juanlu, quienes ya han regresado de la concentración con la selección española sub 17.

Por contra, Chacartegui, Javi Pérez y Luismi son bajas. Por su parte, el Badajoz, con la mente puesta en su duelo copero frente al Eibar, tiene las ausencias de los lesionados Chris Ramos, Jairo Morillas (ambos ex sevillistas), Adilson y Quique Pina; el recién fichado Bikoro, novedad extremeña.