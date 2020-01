Álvaro Romero, el 'diablo' sevillano del Unionistas, promete guerra ante el Real Madrid

La nueva Copa del Rey ha permitido que el fútbol modesto tenga su cuota de protagonismo en el balompié nacional. El Jaén (Tercera) eliminó al Alavés, el Badalona al 'EuroGetafe'... y el Unionistas de Salamanca busca hoy el más difícil, todavía, dar la campananda ante el Real Madrid.

El conjunto salmantino (Segunda B, Grupo II), tras eliminar al Atlético Baleares y al Deportivo, se enfrentará al Real Madrid (21:00 h), finalmente, en su estadio, Las Pistas del Helmántico, un encuentro que tendrá su particular acento sevillano.

"A nivel mediático, todo esto, está siendo una locura", señala Álvaro Romero. Canterano del Nervión, a sus 23 años, el habilidoso extremo hispalense cumple una nueva etapa deportiva. Tras nueve campañas en el Nervión, salió en Liga Nacional Juvenil para probar suerte en el Betis y en el Cádiz. Se enroló en el Diocesano (equipo extremeño de División de Honor Juvenil) y su gran año le permitió firmar por un Tercera, el Azuaga. De ahí, a Segunda B: Arenas, Real Murcia, Jumilla, Badajoz y Extremadura B, jugando la pasada temporada cuatro partidos en Segunda con los azulgranas.

"Nadie ha vivido esto anteriormente. En los entrenamientos se multiplican las cámaras, te paran por la calle, te hacen fotos... Sin duda, nos ha tocado la lotería", señaló el extremo hispalense, fijo en el Unionistas, donde ha disputado veinte encuentros en la Liga, sumando un gol, y los dos de Copa, anotando el tercer penalti de la tanda frente al Deportivo.

Rápido, habilidoso, desequilibrante, Álvaro Romero afirma que jugarán sin complejos. "Esto es un regalo, pero no vamos a tirar el partido. Vamos a intentar luchar, con nuestras armas, sabiendo la diferencia que existe. Yo, al menos, con lo sinvergüenza que soy en el campo, me pongan a Carvajal o a quien me pongan, voy a intentar liársela", aventura el exnervionense, que lamenta la baja de Hazard: "Le hubiese pedido la camiseta. Juega en mi puesto y es un futbolista que me encanta. Pero da igual a quien se la pidas. Isco, Benzema... son todos grandes jugadores".

Reservado en la última jornada contra la Real Sociedad B, jugando 32 minutos, confía en saltar de inicio en un Unionistas de Salamanca que ha logrado salir de descenso (ocupa puesto de 'play out') tras siete jornadas sin caer.