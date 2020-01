Roberto, el nuevo 'socio' sevillano de Pogba

Roberto Juan Sáez es uno de los delanteros más reputados del balompié sevillano. En el Llerenense en la actualidad, ha asegurado goles allá por donde ha pasado, aunque el veterano ariete comienza a labrarse un nuevo futuro: la representación.

"El fútbol y este mundo me gusta. Llevo muchos años metido y he comenzado a compaginarlo. Estoy apurando mis últimos años, pero hay que pensar en el futuro. Cada vez me llaman más jugadores", declaró el experimentado futbolista, que ha comenzado a colaborar con importantes empresas de la representación, cerrando diferentes operaciones: Navarro Montoya (hijo del mítico guardameta del Extremadura) al Xerez CD; el camerunés Alain y el coronileño Chema al Pozoblanco; Everton (hermano del bético Emerson, también lateral derecho) al Nervión DH Juvenil... No obstante, hay una que sobresale: Pogba al Lorca FC.

Se trata del hermano de la estrella del Manchester United, al que ha llevado al cuadro lorquino. "A través de un chaval francés que juega con él, me dijo que se iba a poner en contacto conmigo. Nos reunimos, me dijo las condiciones que quería y el Lorca fue el club que las reunía. Ahora le he dicho que me llame su hermano", bromea un Roberto que está 'goleando' en el mercado invernal.