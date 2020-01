Sevilla Atlético 1-0 Cartagena: Victoria de postín

Ocho jornadas consecutivas sin vencer eran una losa demasiado pesada que acercaba peligrosamente el descenso. Y el rival que había enfrente no era precisamente el más propicio. Pero el Sevilla Atlético no se arrugó. Desde el pitido inicial quiso meterle mano a un Cartagena que llegaba líder y firmó un balsámico triunfo que le aleja a cinco puntos del 'play out'.

A los dos minutos ya avisaba Javi Vázquez con un centro desde la izquierda que se envenenó y se fue alto por poco. Y al cuarto de hora, Pejiño era derribado en el área por Andújar y el árbitro decretaba penalti. El meta Marc Martínez detenía en primera instancia el disparo de Juanpe, pero el gaditano recogía el rechace y cabeceaba a placer a gol.

Con esa ventaja mínima, después de que el cuadro visitante estrellase un balón en el palo, se llegaba al descanso, tras el cual, el filial gozó de ocasiones para hacer la sentencia en las botas de Juanpe o Pejiño, que no logró controlar un pase de Carlos Álvarez. Pero también apretó el Cartagena hasta el pitido final, con su portero acudiendo a rematar un córner.

Sevilla Atlético: Alfonso, Álex Robles, Kibamba, Berrocal, Javi Vázquez, Pedro Ortiz, Mena, Juanpe, Lara (Johansson 78'), Pejiño (Pana 70') y Carlos Álvarez (Genaro 89')

Cartagena: Marc Martínez, Andújar, Ayala, David Forniés, Johannesson, Cordero (De la Vega 57'), Carrasquilla, Quim Araujo (Jovanovic 76'), Elady, Caballero y William (Manu Viana 81').

Árbitro: Conejero Sánchez (extremeño). . Amonestó a los locales Pedro Ortiz, Kibamba, Pejiño y Pana, Andújar, y a los visitantes Cordero y De la Vega.

Goles: 1-0 (15') Juanpe.

Incidencias: 600 espectadores.