Así ha ido la jornada en Primera Andaluza

La vigésima jornada de Primera Andaluza reflejó la máxima igualdad que se vive cada semana en la primera categoría provincial sevillana. De la mencionada paridad se aprovechó en esta ocasión el Lora, que, ante la Estrella, sumó su cuarto triunfo consecutivo para asaltar la segunda plaza, beneficiándose de los empates del Mairena, el Morón, el Bellavista y el Ventippo.

El conjunto adiestrado por Chico no tuvo piedad de la Estrella, a la que doblegó gracias a los tantos de David España, que remató impecable después de un jugadón de Miguelito para abrir la lata y anotó el 2-0 de cabeza; Reda, quien se aprovechó de una indecisión de la zaga panadera; y Campos, a la contra.

El Lora le roba la segunda posición al Mairena, que, gracias a un tanto de David Sombri, igualó en casa del Paradas, firmando así su quinto empate en los últimos seis partidos. A solo un punto de los alcoreños se encuentra el Morón, escuadra que completa los puestos de 'play off' y que no pudo pasar del cero a cero frente al Atlético Dos Hermanas. Del mencionado pinchazo aruncitano no se benefició el Bellavista, que, en el partido más espectacular de la jornada, desperdició un 0-2 y un 2-3 en el Municipal de Paradas.

El pelotón de aspirantes a la promoción de ascenso lo completa el Ventippo, que, pese adelantarse por medio de Antonio Jesús, también empató contra el Cerro. Quien no frena en su camino al campeonato es la intratable Rociera. Los nazarenos, con once unidades de ventaja en el liderato, vencieron a un combativo Villafranco.