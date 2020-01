Así le ha ido a los clubes sevillanos en Tercera

Gerena 0-0 Ciudad Lucena



Un punto que sabe a gloria

Punto que sabe a gloria al Gerena después de hacer frente a todo un líder como el Ciudad de Lucena, que llegó al José Juan Romero con la intención de no caer derrotado y ver si de alguna jugada aislada le caían los valiosos tres puntos.



Los hombres de Diego Román plantaron cara y mantuvieron a raya a los de Dimas Carrasco con un fútbol muy intenso en la fase defensiva y una presión muy efectiva en el centro del campo. Los visitantes tampoco estuvieron muy finos en la circulación de balón en la primera mitad, por lo que la igualdad y las pocas ocasiones fueron la tónica en los primeros cuarenta y cinco minutos. Los hombres de Diego Román plantaron cara y mantuvieron a raya a los decon un fútbol muy intenso en la fase defensiva y una presión muy efectiva en el centro del campo. Los visitantes tampoco estuvieron muy finos en la circulación de balón en la primera mitad, por lo que la igualdad y las pocas ocasiones fueron la tónica en los primeros cuarenta y cinco minutos. En la segunda parte, los lucentinos le metieron algo más de velocidad a su juego, lo que les permitió gozar de las dos ocasiones más claras del encuentro a través de la botas de Joselinho. Sin embargo, la buena actuación del guardameta Fermín, impidió que se abriera el marcador.



generenses decimosextos con 23 puntos, sólo dos por encima del descenso. El Ciudad de Lucena sigue líder. Este resultado deja a loscon 23 puntos, sólo dos por encima del descenso. El Ciudad de Lucena sigue líder.



Rota 0-1 Antoniano



Por fin celebra el primer triunfo del año nuevo

Importante victoria del Antoniano para reengancharse en su objetivo de alcanzar los 'play off' y primera victoria en el 2020 después de una mala racha de cuatro partidos sin ganar.

Rentabilizaron el gol de Pepelu al comienzo y después supieron conservar su ventaja sin pasar por apuros. Por su parte, nuevo paso atrás del Rota, cuya involución es preocupante.

Ocho jornadas son las que lleva sin ganar y aunque el colchón de puntos aún le permite mantenerse en la mitad de la clasificación, mucho tendrá que mejorar en los próximos partidos.

Pozoblanco 1-1 Coria

Acaricia la salvación

Coria en su visita al Pozoblanco para mantener su colchón de trece puntos con respecto al descenso y, por lo tanto, casi acariciar la salvación. Joselito, en una falta lateral en el 13', igualó el tanto inicial de Chema, que adelantó a los suyos en el 5'. Empate delen su visita al Pozoblanco para mantener su colchón de trece puntos con respecto al descenso y, por lo tanto, casi acariciar la salvación. Joselito, en una falta lateral en el 13', igualó el tanto inicial de Chema, que adelantó a los suyos en el 5'.



Lebrijana 0-0 Arcos



Mantiene el colchón

Lebrijana y Arcos C.F. que acabó con el resultado más justo posible tras lo visto en los noventa minutos. En ambas mitades ninguno de los dos conjuntos logró ser protagonista y hacerse con el balón, aunque las ocasiones más peligrosas corrieron de parte de los locales. Partido igualadísimo entre. que acabó con el resultado más justo posible tras lo visto en los noventa minutos. En ambas mitades ninguno de los dos conjuntos logró ser protagonista y hacerse con el balón, aunque las ocasiones más peligrosas corrieron de parte de los locales. Un Lebrón espectacular salvó a los suyos en tres acciones contadas que pudieron decantar la balanza. (J.C. Cuéllar)



Sevilla Atlético 1-0 Cartagena



Se merienda a un 'gallito'

Ocho jornadas consecutivas sin vencer eran una losa demasiado pesada que acercaba peligrosamente el descenso. Y el rival que había enfrente no era precisamente el más propicio. Pero el Sevilla Atlético no se arrugó. Desde el pitido inicial quiso meterle mano a un Cartagena que llegaba líder y firmó un balsámico triunfo que le aleja a cinco puntos del 'play out'.



A los dos minutos ya avisaba Javi Vázquez con un centro desde la izquierda que se envenenó y se fue alto por poco. Y al cuarto de hora, Pejiño era derribado en el área por Andújar y el árbitro decretaba penalti. El meta Marc Martínez detenía en primera instancia el disparo de Juanpe, pero el gaditano recogía el rechace y cabeceaba a placer a gol.



Con esa ventaja mínima, después de que el cuadro visitante estrellase un balón en el palo, se llegaba al descanso, tras el cual, el filial gozó de ocasiones para hacer la sentencia en las botas de Juanpe o Pejiño, que no logró controlar un pase de Carlos Álvarez. Pero también apretó el Cartagena hasta el pitido final, con su portero acudiendo a rematar un córner.



Utrera 4-2 Betis Deportivo



El filial bético peca de confianza

El Betis Deportivo cayó derrotado y con justicia por 4-2 en el derbi provincial del grupo X de Tercera división que le enfrentó al Utrera. El duelo cambió como de la noche al día de la primera parte, que finalizó con un claro 0-2 para el filial bético; a la segunda, en la que los utreranos le dieron de forma merecida la vuelta al marcador y ganaron con holgura, aprovechando el exceso de confianza y la bisoñez visitante.



De salida, el Utrera tomó el mando del encuentro con un centro del campo donde Marrufo y Alex Ortiz dominaban el juego y con el debutante Arana. Pero en el minuto 30, Calderón realizó un centro que ante la sorpresa de propios y extraños acababa en el fondo de la red de la meta de Ayala tras tocar en Ortiz.



El jarro de agua fría inicial se convirtió en un auténtico mazazo cuando dos minutos más tarde Robert lanzó un chut desde fuera del área que se coló junto a la cepa del poste derecho de Ayala.



Los de Jesús Galván en ningún momento bajaron los brazos, y encontraron el premio a inicios de la segunda parte, cuando Marrufo recogió un rechace al borde del área y lanzó un fuerte disparo que fue directamente a la red verdiblanca.



El gol utrerano desató la locura en el San Juan Bosco y espoleó a los locales, dando al público la impresión de que se podía dar la vuelta al marcador. Primero, Plusco empató el partido en el minuto 78 aprovechando un error garrafal de Migue en el despeje de cabeza.