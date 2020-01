El resumen de la jornada en División de Honor

El Castilleja no pasó del empate en el derbi ante la UP Viso.

El Castilleja no pasó del empate en el derbi ante la UP Viso. Lince

Castilleja 0-0 UP Viso: Un cero a cero puede ser bello

Bonito empate entre el Castilleja y la UP Viso en un encuentro marcado por la presión e intensidad que pusieron ambos conjuntos en el centro del campo. Sin llegar a dominar por completo y teniendo más el balón, el cuadro visitante creó más peligro ante un conjunto alixeño que, sin apenas generar en ataque, sacó el máximo premio posible a su sólido plan.

La presencia de Yuse y Barbecho en al clásico esquema del 'Casti' fue lo más llamativo en el once de Ceballos. Por su parte, Lozano igualó el sistema colocando a tres centrales (Nolasco, Mario y Pineda) y a dos centrocampistas (Luna y David García) que realizaron un trabajo enorme tanto con balón como sin él. Bajo una gran igualdad, un pase de Salvat originó la primera llegada del pleito. En el mano a mano, Zapata superó de vaselina a Tomás, pero el esférico se marchó fuera por poco. Cuatro después (22'), Eladio, de cabeza, obligó a intervenir a Melli en la respuesta del cuadro local, que, como suele ser habitual, cedió sin rubor el esférico a una UP Viso que, a pesar de que no hallaba espacios en la zaga alixeña, pareció encontrarse más cómoda en el tramo final.

Tras el asueto, no cambió el guion del partido. Si acaso, el líder, guiado por el desparpajo de Ale Marín, trató de asomarse con algo más de mordiente por el área visueña. Así, el propio canterano realizó un jugadón que terminó con un disparo manso. Ahí murió la producción ofensiva del 'Casti', que a partir de entonces se amparó en la solidez de sus centrales. En el bando visitante, Zapata estuvo a punto de aprovechar una mala cesión de Armenta, pero se topó con Tomás. Controlando el balón con el 'permiso' local, la UP Viso, con uno más en los últimos 10 minutos por expulsión de Pulet, terminó el encuentro en el campo alixeño.

Ciudad Jardín 1-3 Algabeño: Confirma la reacción y ya crece

Importantísimo triunfo del Algabeño en casa de un rival directo como el Ciudad Jardín, al que le cede el farolillo rojo, para colocarse a tres puntos de la salvación. Todo ocurrió en el segundo acto, cuando Tate adelantó a los cordobeses; mientras que Lucas y Pipi, en solo dos minutos, remontaron haciendo bueno el control del balón albiceleste. El juvenil Vicente, ya en el 94', cerró el triunfo.

Isla Cristina 0-2 Cabecense: Por fin triunfa a domicilio

En un partido muy serio del Cabecense ante el Isla Cristina, el cuadro ugiense por fin dio un golpe encima de la mesa a domicilio, traje con el que no ganaba desde el 20 de octubre. Tras un primer tiempo dominado por el cuadro rojinegro, Domingo, en el 42', anotó su primer gol con el 'Cense' al enganchar un servicio de Emilio. Tras el asueto, el Isla Cristina dio un paso al frente y el partido cambió un poco. Así, los locales tuvieron el empate en una chilena de Fran Palma a la que respondió de forma soberbia Marcos. Luismi, en el 88', sentenció.

Aroche 1-0 Alcalá: Otra bala perdida

Los hombres de Paco Cejudo siguen cuesta abajo y sin frenos. Las jornadas pasan y las oportunidades de salvarse cada vez son menos. Un único tanto de Isaac les condenó y no supo reaccionar.

Chiclana 1-0 San José: Tremendo mazazo

En un partido muy igualado con pocas ocasiones, el San José, que tuvo más el balón, cayó ante un rival directo como el Chiclana debido a un tanto de Pablo Rodríguez en el tramo final.

Guadalcacín 0-0 Tomares: Sin gol es muy difícil

Partido igualadísimo con pocas ocasiones en el que el Tomares, a pesar de llevar el peso del encuentro, tuvo muy poca profundidad.

Torreblanca 2-1 Espeleño: Insistir da premio

Victoria balsámica al igual que agónica para empezar a respirar y mirar hacia arriba en la clasificación.