La ambición por bandera en el Coria

El Coria vio rota su racha la pasada jornada en Pozoblanco con su empate a uno. Vio rota su inercia de triunfos, ya que acumulaba seis (incluido el del Écija, ya excluido), pero el conjunto dirigido por Juan Antonio Márquez prolongó a siete las jornadas que encadena su equipo sin conocer la derrota (no pierde desde el 1 de diciembre).

?"Lo que cambia es que un día entró la pelotita. Quizás hemos tenido derrotas que no merecíamos. El equipo no estaba haciendo las cosas tan mal. El fútbol no tiene una varita mágica, hay que hacer méritos para ganar y de eso se trata. Es cierto que tuvimos muchas bajas, y eso se nota, pero seguimos trabajando igual. Contamos con una cantera que podemos tirar. El equipo está en un buen momento y hay que intentar prolongarlo el máximo tiempo posible", declaró Cachola, míster ribereño, que pese al buen momento de los suyos, se muestra inconformista: "Hay que intentar que siga esa racha, sumar de tres en tres si es posible. Los objetivos van cambiando semana a semana. Si podemos aspirar a ser cuarto, lo haremos. Creo que hay equipo para estar más cerca de los de arriba que los de abajo".

El entrenador coriano saborea la racha de su equipo, pero quiere más. "Soy ambicioso y hay que intentar llegar lo más alto posible", valoró el pileño, que prepara ya la próxima cita contra el Gerena, su ex equipo.