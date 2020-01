La Rociera firma la mejor racha del siglo XXI

La Rociera manda con mano de hierro en la Primera Andaluza; encadena trece triunfos, unos números que nadie ha

realizado desde la 01/02 en la máxima categoría provincial. La pasada temporada se quedó a las puertas, y de no ser porque el ascenso se dilucida desde la campaña anterior vía 'play off', se podría afirmar que la Rociera tendría pie y medio en División de Honor.

El ejercicio liguero que están firmando los dees sobresaliente. Líder destacado de Primera Andaluza con cincuenta puntos, aventaja en once al segundo (Lora) y en catorce al quinto clasificado (Bellavista), pero a día de hoy el dato verdaderamente llamativo es que el cuadro del Adame Bruña suma trece victorias consecutivas.

Los nazarenos no pierden desde el 13 de octubre (jornada 7) frente al Camas (2-0). Desde entonces, 39 puntos consecutivos que han catapultado a la Rociera desde la sexta plaza por aquel entonces, a tres puntos de los 'play off', a la primera plaza actual. En estas trece jornadas, la Rociera ha contabilizado 39 puntos, treinta goles a favor y sólo cinco en contra (es, con once dianas, el conjunto menos goleado), unos guarismos de matrícula.

Para hacerse una idea de la dimensión de la racha actual que disfruta el conjunto auriazul, hay que señalar que firma la mejor racha del siglo XXI en Primera Andaluza. En concreto, de la máxima categoría provincial futbolística, ya que en este tiempo también se llamó Preferente y Segunda Andaluza.

Tomando como referencia la temporada 2001/2002, no ha habido ningún equipo que haya igualado a la Rociera. El que más se acerca es el Brenes de la 09/10, que encadenó once triunfos. Luego, hay que destacar otras rachas como la de Los Palacios en la 16/17, Nervión en la 14/15, la Estrella San Agustín en la 12/13 o el Utrera en la 03/04, los cuatro con ocho; o las siete victorias del Nervión en la 03/04, el extinto UD Morón o Pedrera en la 13/14.

Hasta la fecha, ningún equipo ha logrado trece triunfos seguidos en la elite provincial en el siglo XXI, número que sí se supera en racha de partidos sin perder: UP Viso en la 15/16 (14), Nervión en la 14/15 (17) o Pedrera en la 13/14 (14).