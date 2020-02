Resumen de la jornada en Tercera División

Coria 2-1 Gerena: El Guadalquivir empieza a soñar



No hay quien pueda con el Coria, que en el derbi provincial ante el Gerena logró su sexto triunfo en los últimos siete partidos para empezar a soñar, por qué no, con un 'play off' que se encuentra situado a seis puntos. Y eso que el encuentro se le puso muy de cara al conjunto minero, pues en la misma jugada en la que Tore fue expulsado, Ganfornina empató momentáneamente.

Sin embargo, Pablo, solo tres minutos más tarde, devolvió a los suyos una ventaja que ya fue definitiva frente a un equipo rojinegro falto de ideas a pesar de jugar durante más de media hora con un jugador más.

Con mayor posesión por parte del Gerena, los compases iniciales del partido fueron igualados. Eso sí, el primer aviso fue ribereño. En el 8', Alvi protagonizó una internada que culminó con un pase bajo hacia Chapi, cuyo disparo cruzado se marchó fuera por poco. La respuesta visitante fue un cabezazo alto de Víctor a centro del ex ribereño Palacios.

Con dominio alterno en el centro del campo, la mayor actividad con peligro durante la primera media hora del encuentro se generó en el área minera, donde Chapi, con un tiro duro, obligó a estirarse a Fermín antes de que Pablo, en el 24', disparara al lateral de la red. En el tramo final del primer acto, pareció que ambos conjuntos guardaron fuerzas para el inicio del segundo, cuando se decidió el encuentro.

Así, en el 49' llegó el primer tanto ribereño, obra de Juanito, quien culminó una gran jugada: balón largo al espacio, taconazo de Pablo al mediapunta, que recortó, se metió en el área y, con la zurda de empeine, definió cruzado. Al Coria se le ponía de cara un encuentro que se complicaría en una doble acción fatídica para los ribereños: expulsión de Tore y gol en la misma falta de Ganfornina.

Nuevo viraje de un partido en el que aún faltaba la clásica aparición del goleador Pablo, quien dio el triunfo a los suyos al remachar en el segundo palo un centro lateral desviado. Con media hora por delante, el Gerena solo obligó a intervenir a Maqueda en el 89', cuando hizo un paradón a cabezazo de Diego.

Ceuta 3-2 Utrera: Y la racha llega a su fin

El Utrera ha visto truncada su excelente racha de resultados, seis victorias y un empate en las últimas siete jornadas, tras caer por 3-2 ante el Ceuta en el Alfonso Murube. El conjunto sevillano fue dominador en el primer tiempo, anotando un tempranero gol Jairo en el 7', pero en la segunda mitad el cuadro blanco mejoró y en dos minutos volteó el marcador con un doblete de David Camps. Carracedo amplió la renta ceutí y, al final, Marrufo de penalti estableció el definitivo 3-2.

El Utrera se adueñó del balón en el arranque del encuentro. Así, los sevillanos se adelantaron en el marcador tras un centro de Núñez que Jairo cazó dentro del área anticipándose a la defensa ceutí. Jesús Galván dio continuidad al equipo que derrotó por 4-2 al Betis Deportivo en la jornada anterior, solo con la inclusión de Kiki Padilla.

El entrenador sevillano apostó por el 1-4-2-3-1. Ayala tuvo un papel destacado salvando a su equipo en el 38' con una magnífica parada tras el remate de Camps en el segundo palo, donde había recibido un pase de Nané desde la izquierda. El rechace le cayó al delantero menorquín, pero el cuero se estrelló en el lateral de la red.

Tras el descanso, el Ceuta fue mejorando al tener más control con la entrada de David Castro, que era seria duda tras caer lesionado en Gerena. El conjunto caballa le dio la vuelta al marcador en dos minutos. David Camps mandó el esférico al fondo de la red con la cabeza en dos ocasiones, en el 72' y en el 73', con asistencias de Ismael César y Carracedo.



Pocos minutos después, el debutante marcó el 3-1 para los locales. Pese al golpe el Utrera no se rindió y en el 87' Marrufo puso el 3-2 de penalti en una jugada que le costó la segunda amarilla a Polaco. Los utreranos lo intentaron hasta el final pero Álex Ortiz, ya en el 94', remató sin fortuna.

Córdoba B 3-1 Lebrijana: Severo castigo ante el colista

La Lebrijana cayó de forma contundente ante un Córdoba B que logró su primera victoria de la temporada en la Ciudad Deportiva. Los goles de Vera, en dos ocasiones, y Kaya valieron para darle la victoria a los de Diego Delgado. Lúa, ya en el 81', anotó el gol del honor albiceleste.