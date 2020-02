El 'secreto' de un gran Coria

Diecinueve puntos en las últimas siete jornadas han metido de lleno al Coria en la lucha por el 'play off' y despertado la ilusión de una localidad que sueña con regresar a Segunda división B dos décadas después. Sin embargo, su técnico hace una llamada a la prudencia. Desde la ilusión que abandera su equipo, Cachola solamente piensa en disfrutar y valora todo el trabajo realizado a lo largo de estos meses, que se está viendo, al fin, reflejado sobre el césped.

"No puedo contestar a qué se debe esta racha. Es trabajo, confianza, la tranquilidad que te da ver a estos chavales trabajar, tanto los que juegan como los que no lo hacen. Incluso cuando los resultados no acompañaban, el equipo nunca decayó. Ahora, creo que la estabilidad que estamos logrando es fruto de que nunca hayamos dudado pese a los resultados. (...) No ha sido un cambio, sino la continuidad al trabajo que venimos haciendo desde que llegamos", asegura el técnico pileño, quien ensalzó el gran ambiente que vive el vestuario a lo largo de este proceso: "Hay que puntualizar que somos una familia y todos tiramos para el mismo lado; los que no tienen protagonismo empujan... Ésa es la varita mágica".