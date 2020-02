El Camas ya se asoma al 'play off'

El líder Rociera no da tregua y sigue firme con su ventaja ya de trece puntos sobre el segundo.

El líder Rociera no da tregua y sigue firme con su ventaja ya de trece puntos sobre el segundo. Lince.

La vigesimosegunda jornada de Primera Andaluza resultó especialmente beneficiosa para el Camas, que se ha colocado a dos puntos de los puestos de 'play off' después de sumar frente a La Barrera su cuarto triunfo consecutivo. El conjunto de Juan Carlos Menudo se aprovechó de los pinchazos del Morón, el Lora, el Bellavista (quienes completan los puestos de promoción junto al líder Rociera), el Mairena y el Ventippo.

A pesar de jugar con un jugador menos durante toda la segunda mitad por expulsión de Carlos, el cuadro camero fue capaz de conservar su ventaja de dos goles labrada en el primer acto con los tantos de Juanma, que remató a la salida de un córner, y Pedro, quien culminó una triangulación con pase final de Rupe. Al primer equipo al que le recorta unidades el Camas es al Morón, que vio cómo Isco empató (2-2) de penalti para el Paradas en el 82'.

Por su parte, el Bellavista cayó derrotado en su visita al Rinconada (3-1), que remontó en el Leonardo Ramos para que los rinconeros salgan de los puestos de descenso. El duelo directo de la fecha en la pelea por el 'play off' lo protagonizaron el Lora y el Mairena, quienes igularon a dos tantos en el Setefilla.

Un gol en propia puerta del mairenero Cardoso, que adelantó a los albinegros, significó el 2-2 definitivo a dos minutos del final. A cuatro unidades del 'play off' y, por lo tanto, cerrando el pelotón de aspirantes, se encuentra el Ventippo, que no pudo conservar el tanto de Julio en casa del Atlético Dos Hermanas. Quien no frena es la Rociera, que goleó al Osuna (4-1).