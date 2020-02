Resumen de la jornada 24ª en Tercera División

Así les ha ido a los clubes sevillanos del grupo X de Tercera División





Los Barrios 0-0 Sevilla C: Los postes evitaron el triunfo sevillista

U.B. Lebrijana 0-2 Betis Deportivo: Rodri salda una cuenta pendiente

Gerena 1-2 Xerez Depeportivo: Víctima de sus despistes defensivos

Utrera 3-0 Conil: El Utrera tira el muro rival

Puente Genil 1-1 Coria: El Coria prolonga su dulce momento

Pozoblanco 1-1 Antoniano: Ranchero salva un punto

El Sevilla C sumó un punto en el San Rafael y encadena cuatro jornadas sin conocer la derrota, un punto en un duelo con más tensión que juego y con varias acciones que acabaron en los palos.Comenzó dominando Los Barrios, pero el Sevilla C fue igualando el partido. Francis, en el 28', estrelló un balón en el palo, y uno después, Casas tuvo en sus botas el 0-1. Y en el 45', Carmona cabeceó estrellando el balón en el poste de derecho de Zamora.El segundo tiempo comenzó con dos claras oportunidades, una por cada bando. El Sevilla C se llevó un susto en el 66', tras un error de Carmona, que no depejó bien con la testa y Sidibè, que entró con fuerza, remato mal por encima del travesaño. Ahí murió el partido en cuanto a ocasiones.David Zamora (1); Germán Triunfo (2), Dani Guerrero I (2), Gustavo (1), Paco Borrego (1); Dani Ekedo (1), Alberto Ramos (1), Loren (1), Legupín (1) (Álex Godoy 72') (s.c.); Dani Guerrero II (1) (Tano 76') (s.c.) y Karim Sidibè (1) (Javi Heranz 80') (s.c.).Adrián (1); Raúl (1), David León (1), Carmona (1), Marcos (1); David Rodríguez (1) (Cristian 72') (s.c.), Jaime (1), Quique Ríos (1), Casas (1) (Chacón 89') (s.c.); Bernal (1), (Cristóbal 82') (s.c.) y Francis (1).Vázquez Tovar (malagueño). Amarillas a los locales Dani Ekedo, Dani Guerrero I, Gustavo, Germán Triunfo y Tano.500 espectadores presente en el Polideportivo San Rafael de Los Barrios.El Betis Deportivo se quitó un peso de encima logrando su primera victoria a domicilio en 2020 después de saldar con derrotas las últimas tres salidas (Puente Genil, Lepe y Utrera). Con estos tres puntos, el filial verdiblanco se queda a tres puntos del líder (Ciudad de Lucena), mientras que la Lebrijana se queda un punto más cerca del descenso (cinco).Partido muy igualado en el Municipal de Lebrija en el que se vieron pocas ocasiones. El Betis Deportivo monopolizó la posesión desde el comienzo del encuentro, pero la circulación de balón se daba en zonas sin peligro.La única ocasión de la primera mitad la generó Rodri con un muy buen golpeo desde la frontal que rechazó Iván Ares. Los visitantes tuvieron que realizar un cambio obligado al filo de la primera mitad por la lesión de Julio Alonso. En su lugar entró Calderón e inmediatamente se llegó al tiempo de descanso.En la segunda mitad salió algo mejor la Lebrijana, que superó en intensidad a los visitantes, pero sin lograr tampoco acercarse a la portería de Carlos Marín. El coronile´ño Lúa probó fortuna desde la frontal del área, aunque sin excesivo peligro.Ruano buscó más mordiente dando entrada a Abreu en lugar de Simón y poco después llegó el gol. La segunda ocasión del partido sí que se materializó en el marcador, cuando Rodri conseguía ajustar el balón lo suficiente como para adelantar a los suyos.Pese a que los de Pepe Bermúdez buscaron reaccionar y tuvieron sus mejores minutos, en una gran jugada de Abreu tras un saque de córner, Rodri definía de nuevo para sentenciar un encuentro en el que el Betis Deportivo saltó con tres de los cuatro refuerzos invernales en el once.La Lebrijana, con esta derrota, mantiene un colchón de cinco puntos con el descenso.Iván Ares (2), Juanma (1), Pavón (2), Juande (1), Raúl Cabrera (1) (Fran Jiménez 77') (s.c.), Orihuela (1), Maqueda (1), Sofian (1) (Gerardo 70') (1), Lúa (1), Manu Guerrero (2) (Teté 70') (1) y Giráldez (1).Carlos Marín (1), Simón (1) (Abreu 55') (1), Luis Martínez (2), Geovanni (1), Julio Alonso (1) (Calderón 44') (1), Paul (2), David Ramos (2), Rodri (3), Baena (1) (Miguel 81') (1), Robert (1) y Mizzian (1).Álberto Vaca Núñez (Gaditano). Amonestó a los locales Lúa, Sofian, Manu Guerrero, Raúl Cabrera y Teté; y a los visitantes Geovanni y Carlos Marín.0-1 (60') Rodri; 0-2 (91') Rodri.400 espectadores se dieron cita ayer en el Estadio Municipal de Lebrija.El Xerez Deportivo remontó ante un Gerena que encadenó la séptima jornada sin vencer, quedando en una situación comprometida.El encuentro, pese a la diferencia en la tabla, transcurrió con dominio alterno. Una gran acción individual de Ganfornina adelantó a los rojinegros. Los de Diego Román se defendían bien ante un rival que parecía jugar en casa debido a la numerosa presencia de aficionados azulinos, llegando al descanso en ventaja.Sin embargo, como en anteriores encuentros, el Gerena fue víctima de sus errores. Dos despistes defensivos permititeron al sevillano Antonio Sánchez y a Goma, remontar el marcador y dejando a los locales al borde de los puestos de descenso (a un punto).Fermín (1) (Camacho 35') (1), Paco (3), Joselito (2), Cabana (2), Víctor (2), Missfut (2), David (2), Ganfornina (3), Dani Muñoz (2) (Diego 65') (1), Iván Martín (2) y Palacios (2) (Ordóñez 81') (1).Camacho (2), Marcelo (2), Eder (2), Adri (2), Juaki (2) (Mika 56') (2), Colorado (2), Jacobo (2) (Amin 90') (s.c.), Goma (3), Antonio Sánchez (3), Bello (2) (Narváez 85') (1) y Alain (2).Pérez Candela (Onubense). Amonestó a los locales Paco, Cabana, Víctor, Missfut, David, Dani Muñoz, Palacios y Diego; y a los visitantes Marcelo, Juaki, Colorado y Bello.1-0 (11') Ganfornina; 1-1 (78') Antonio Sánchez; 2-1 (83') Goma.350 espectadores.Triunfo más complicado de lo que indica el marcador del Utrera ante un ultradefensivo Conil, equipo que cortocircuitó al conjunto de Galván durante el primer acto. Tras el asueto, los rápidos goles en apenas dos minutos de Núñez y Francis allanaron la victoria del cuadro blanquirrojo.El inicio del encuentro dejó a las claras las intenciones tanto del Utrera como, especialmente, del Conil, que le entregó el esférico al cuadro blanquirrojo para parapetarse atrás con cinco defensas y cuatro centrocampistas por delante de la zaga.Consciente de ello, Jesús Galván apostó por jugar sin un 'nueve' con la intención de que la movilidad de Arana, Javi Medina, Francis y Sergio Navarro desordenase al equipo visitante. Así, el conjunto blanquirrojo monopolizó el balón durante todo el primer acto, aunque sin apenas hallar espacios en el férreo equipo amarillo, que, sólido atrás, iba ganando confianza en su idea de defenderse conforme avanzaban los minutos.Un potente disparo de falta directa de Marrufo despejado por Fran en el 14' fue la ocasión más clara del Utrera hasta el tramo final del primer tiempo de la contienda, cuando Francis se topó con el larguero tras una maratoniana jugada blanquirroja y Marrufo chutó al poste después de un barullo en el área conileña.Tras el asueto, el Utrera, más vertical y moviendo el balón con mayor velocidad, derribó rápido el muro para matar el partido. En el 50', Núñez, con algo de fortuna, aprovechó un rechace de Fran a disparo de Arana para anotar el 0-1; mientras que solo dos después, Francis, tras recortar hacia dentro y chutar de zurda, sentenciaba.Hecho lo más difícil, el resto del partido fue un paseo para el conjunto blanquirrojo, que se defendió con el esférico y buscó ampliar la goleada ante un Conil que, sin plan 'B', apenas cruzó la línea del centro del campo. Ya en el 82', Vicente Lucas, definiendo con varios amagos en un mano a mano tras asistencia de Sergio Navarro, redondeó el triunfo de un Utrera que visitará la próxima jornada la ciudad deportiva de un Sevilla C que se mantiene invicto en en su terreno de juego.Ayala (1), Núñez (3), Cachana (1), Marrufo (3) (Titi 68') (1), Javi Medina (2), Jairo (1), Francis (2) (Plusco 63') (1), Álex del Río (1), Arana (1) (Vicente Lucas 74') (2), Álex Ortiz (2) y Sergio Navarro (2).Fran (2), Mario (2), Molina (1), Adri (1) (Padilla 63') (1), Rubén (1), Paul (1), Roy (1) (Heredia 58') (1), Ponce (1) (Romero 83') (s.c.), Juan (1), Mejías (2) y Carmona (1).Álvarez Rodríguez, onubense. Amonestó al local Álex Ortiz y a los visitantes Ponce y Rubén.1-0 (50') Núñez; 2-0 (52') Francis; 3-0 (82') Vicente Lucas.520 espectadores.El Coria consiguió en la tarde del domingo sumar un empate en el campo del Puente Genil, un equipo que hasta hace no muchas jornadas era el líder de la liga pero que acumula cinco jornadas sin conocer la victoria.El equipo dirigido por Juan Antonio Márquez 'Cachola' pudo incluso llevarse la victoria, pero en el último minuto le anularon un tanto por un dudoso fuera de juego de Pablo. Con este punto, los ribereños encadenan ocho jornadas sin conocer la derrota; son novenos, a seis puntos de los 'play off'.Comenzó muy bien el conjunto coriano, con dos ocasiones que pudieron ponerle por delante en el marcador. Especialmente clara fue el mano a mano de Pablo que salvó el guardameta Javi Romero.El Puente Genil no estaba nada cómodo en el terreno de juego y el Coria ganaba la partida en la zona ancha del campo. Fue a los 34 minutos cuando el equipo de Cachola se adelantaría en el marcador, con un gran gol de Pablo, que se sacó un zapatazo desde fuera del área para sorprender al portero local.Undécimo gol de la temporada del delantero que demostró en Puente Genil que está en un gran momento de forma, aunque poco le duró la alegría al Coria, puesto que sólo cinco minutos después, en su primera ocasión clara, el anfitrión empataría tras un error en la salida de balón de Cristian. El ecijano Juan Delgado batió a Maqueda a placer para establecer la igualada. El tanto despertó al equipo pontanés, que mejoró mucho a partir de ahí.En la segunda parte, el conjunto cordobés salió dispuesto a buscar la remontada. Avisaron, primero Migue García con un tiro al 'muñeco' y, posteriormente, Juan Delgado, que mandó arriba con todo a favor un centro lateral de Iván Henares. El Coria sufría y el Puente Genil seguía imponiendo un ritmo alto de partido. Ya no aparecían lasindividualidades de Juanito, Juan Gómez y Pablo, que habían desarmado a los pontaneses en el primer tiempo.Pero los cambios mejoraron a los visitantes, que comenzaron a crear peligro a la contra. En los últimos diez minutos, el partido se volvió loco y cualquiera pudo ganar. El Coria hizo el 1-2 por medio de Pablo, pero el asistente levantó el banderín por fuera de juego del delantero y en el 94', Maqueda hizo la parada de la noche a tiro desde fuera del área de Salva Vegas. Al final, reparto de puntos tras noventa minutos reñidos y vistosos para el espectador.Javi Romero (2), Álvaro Pérez (1) (Edu Chía 56') (1), Núñez (2), Manolo Cano (1), Joseca (1) (Manu Reina 83') (s.c.), Iván Henares (1), Nacho (1), Marwan (2), Yona (1), Migue (1) y Juan Delgado (2) (Salva Vegas) 61' (2).Maqueda (3), Alvi (1), Casado (1), Cristian (1), Diego (1), Rojas (1) (Enrique 76') (1), Carlos García (1), Joselito (1) (Chapi 85') (s.c.), Pablo (3), Juanito (2) (Dani 84') (1) y Juan Gómez (2).Muñoz Arjona (Granada). Amonestó a los locales Álvaro Pérez, Iván Henares y Migue García; y a los visitantes Alvi, Rojas, David Feito y Juan Gómez.0-1 (34') Pablo; 1-1 (40') Juan Delgado.750 espectadores presentes en el Manuel Polinario.

El Antoniano consiguió rascar un punto en los últimos minutos de partido gracias a un penalti ejecutado por Ranchero. Los hombres de Rubio se mantienen en una zona cómoda de la clasificación tras sumar ocho de los últimos doce puntos.

La escuadra pozoalbense salió con todo la artillería y dispuso de claras ocasions, topándose con un acertado Andrés, aunque nada pudo hacer en el 37', en un remate dentro del área del delantero Zara, que aprovechó un error defensivo lebrijano.Tras el paso por los vestuarios, el partido siguió en la misma línea y el Antoniano no conseguía dar con la tecla. Andrés seguía salvando a los suyos, Alberto fue expulsado en el 81', pero Ranchero arañó un punto con un penalti a cinco del final.Carraña (2), Medina (1), Chema (1), Iván Sánchez (1), Zara (2), Valentín (1) (David Reyes 75') (1), León (2), Gonzalo (2), Juanje (1), Quique Roldán (2) (Carlos Moreno 67') (1), Santacruz (2).Andrés (3), Cama (1), Alberto (1), Kevin (1), Mario (1), Juanfran (1) (Longa 83') (1), Román (1), Brando, Nacho (1) (Jose Mari 53') (1), Ranchero (2) y Pepelu (1) (Chuliqui 66') (1).Rodriguez Caparrós (Granadino). Amonestó a los locales Valentín, Roldán, Lucena, Santacruz, Chema, Moreno y Arévalo; y a los visitantes Vidal, Pepelu y Juanfran. Roja directa al lebrijano Alberto (81').1-0 (35') Zara; 1-1 (85') Ranchero (p).