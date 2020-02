Jesús Navajas, el cerrojo de Los Caños

Cuando las arcas no son boyantes, hay que agudizar el ingenio y multiplicar tus recursos. El Torreblanca ha hecho de esta carencia, una virtud y su apuesta por jugadores jóvenes o que no estén en el primer plano provincial es destacada, temporada tras temporada.



Suele estar pendiente la dirección deportiva de Los Caños de los juveniles que acaban su etapa y afrontan su primera experiencia sénior, caladero donde habitualmente acude un Torreblanca que el pasado verano pescó una buena pieza: Jesús Navajas.

"Tengo que agradecerle mucho al Torreblanca, y a Lara (otrora míster), que no miró el DNI a la hora de alinearme. Tuve varias ofertas en verano, algunas, incluso, interesantes económicamente, pero aposté por venir aquí. Me atraía jugar en esta categoría y no me arrepiento. Te tratan de lujo", declaró el joven guarmeta (19 años), natural de la localidad cordobesa de Castro del Río, y que está siendo una de las revelaciones de la categoría.

El cordobés ha disputado 16 encuentros, encajando trece goles, es decir, 0,8125 tantos recibidos por choque. Pero el dato que más llama la atención del guardameta blanquiazul es su seguridad en Los Caños, feudo torrealbense, donde sólo ha encajado dos dianas en los siete partidos que ha jugado.

Cancerbero que reúne el perfil de portero moderno, es admirador en la actualidad de Ter Stegen. "Lo tiene todo", señala el meta, que apuntan sobre él que domina el juego aéreo, tiene una gran personalidad y luceun gran juego con los pies.

Estudiante de Ingeniería Industrial, tiene muy claro su presente y está abierto a cualquier opción interesante. "No me cierro las puertas. Mis estudios son importantes, pero si llega alguna oportunidad atractiva, adelante. Me estoy dando a conocer y si llega el momento de dar un salto, no descarto nada", manifestó el castreño, quien pasó por la cantera del Córdoba, Don Bosco y el equipo de su localidad natal, donde acabó jugando hace dos temporadas siendo juvenil de segundo año.

La pasada temporada 'emigró' a Sevilla a estudiar y se enroló en el Nervión de Jesús Salmero, donde logró el ascenso a División de Honor Juvenil: "Fue un año muy bonito. Quiero destacar también a Alberto Grande, el preparador de porteros".