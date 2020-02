Un objetivo ilusionante para el Coria

Después de "un reparto de puntos justo, aunque no habría pasado nada de haber ganado cualquiera de los dos equipos" en Puente Genil (1-1), Cachola no se atreve a calificar de candidato al ascenso a su Coria, pese a la buena racha protagonizada por los amarillos:"Ellos sí llevan toda la temporada arriba. Nosotros, todavía no, aunque nos gustaría. Ojalá podamos estar en ese duelo de aspirantes pronto. No nos importaría".

Siete jornadas sin perder jalonan la trayectoria ribereña. Con dieciséis puntos de colchón sobre el descenso, que parecen suficientes de sobra para dar por hecha la permanencia, el Coria ve relativamente cerca los puestos de 'play off' en el Grupo X de Tercera. Los del Guadalquivir se han embolsado 17 de los últimos 21 puntos, lo que los ha situado a seis de un objetivo que, quizás, no era el inicial, pero que ilusiona a Cachola y los suyos. Este domingo (12:00 h), toca recibir a otro equipo al alza, el San Roque de Lepe, pero luego el calendario se vuelve algo magnánimo para dar otro salto.