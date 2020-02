Córdoba-Sevilla Atlético: El reto de mayor altura

Subido en la cresta de la ola después de acumular tres victorias consecutivas y, por ende, disfrutar en mitad de la tabla de una aparente tranquilidad (el 'play out' está a siete puntos), el Sevilla Atlético se dispone a afrontar uno de los retos que le gustan: medirse a un gallito del Grupo IV de Segunda B, el Córdoba, que, una vez superados los problemas institucionales, ya vive en 'play off' tras asestar dos golpes consecutivos encima de la mesa ante Yeclano y Badajoz, rivales directos por el ascenso.

Además de al buen momento albiverde, el Sevilla Atlético también tendrá que hacer frente al poderío del cuadro de Raúl Agné en el Nuevo Arcángel, donde el Córdoba solo ha claudicado ante el Marbella. No obstante, dicha circunstancia no debe asustar a un filial franjirrojo que tiene el honor de haber sido el primer verdugo liguero de los albiverdes. Para la visita al territorio califal, Paco Gallardo recupera a los otrora sancionados Amo, Pejiño e Isaac, así como a Carlos Álvarez, que regresa tras su periplo con la selección sub 17, y al renqueante Juanlu; Juanpe y Berrocal serán dudas hasta última hora.

Por su parte, el Córdoba cuenta con numerosas bajas: los lesionados Edu Frías, Moutinho, Djetei, Carlos Valverde y Willy. En el lado positivo, el renqueante Jordi Tur está apto, al tiempo que vuelve José Antonio González.