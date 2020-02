El guerrero enmascarado del Betis

Los amantes del cómic consideran a 'The Phantom' (El Hombre Enmascarado) el primer superhéroe de la historia, según señalan, nacido el 17 de febrero de 1936, dos años antes que el 'Hombre de Acero' (1938), un personaje que cumplía todos los cánones de los superhéroes de la época: uniforme ajustado, antifaz, capucha, superpoderes...



En Heliópolis, viste de verdiblanco y luce máscara por una fractura de los huesos propios de la nariz sufrida en el enfrentamiento ante el San Roque de Lepe en tierras onubenses. No tiene superpoderes, pero lo parece viendo a Paul Akouokou, mediocentro defensivo costamarfileño, que en su segunda temporada, una vez superado problemas físicos y burocráticos, está demostrando todo su potencial.



Fijo para Manel Ruano (suma 1.493') y José Juan Romero (1.531') la pasada temporada, la figura de Paul sube como la espuma. De hecho, el africano, que llegó a prueba hace dos veranos, acaba contrato el próximo 30 de junio y el Betis lleva varias semanas tratándolo de renovar ante el interés ya de varios conjuntos, incluido uno de Francia.



Paul llegó en el verano de 2018, junto a varios futbolistas más, aunque el costamarfileño fue el único que se quedó. Había militado en el Ekenäs IF, de la Segunda división de Finlandia. Con anterioridad jugó en el Beitar Jerusalem, de la Primera israelí, y en el Hapoel Rishon leZion, también de Israel. No pudo debutar hasta la jornada 16 debido a diferentes problemas burocráticos para tramitarle la ficha, teniendo que ir, incluso, a Finlandia e Israel para solucionar unos documentos en los que tenía que personarse.



Sin embargo, una vez arreglados, fue fijo, desenvolviéndose tanto de central como de mediocentro defensivo. "Tiene unas condiciones increíbles para pivote, mejor que de central. Cuenta con una capacidad de recuperación como he visto a pocos. Domina el juego aéreo, fuerte físicamente y con los pies va sobrado para esa posición. Considero que será un futbolista fundamental, con proyección de elite. No tengo duda. Y como persona, es un chaval espectacular", manifiesta José Juan Romero, su entrenador en el Betis Deportivo el pasado ejercicio, con el que sigue manteniendo contacto.



Su nombre ya sonó con fuerza para algún partido del primer equipo antes de la llegada de Guido Rodríguez y con William Carvalho lesionado, aunque no ha debutado. Quique Setién veía con muy buenos ojos al costamarfileño y una lesión en la mano en el pasado verano le privó de poder hacer la pretemporada con el primer equipo.



No obstante, como ha hecho durante su corta trayectoria profesional y en su periplo en el Betis, el 'guerrero enmascarado' verdiblanco no ha bajado los brazos y ha luchado para cumplir su sueño. Actuando de '6' y de '8', es pieza básica en un Betis Deportivo que lucha por el ascenso a Segunda B.



A la espera de resolver su futuro, Paul se centra en su equipo y en el objetivo de recuperar la Categoría de Bronce perdida por el filial bético, como señala a los medios oficiales verdiblancos en la antesala de recibir al Arcos en la jornada 26.