Luque vs. Ché, los "compadres"

En un deporte y en un mundo como el fútbol, donde se pasan muchas horas de 'fatiga', proliferan amistades como la de los dos protagonistas de este domingo en el Carlos Marchena: Manuel Luque y José González Fajardo 'Ché', entrenadores del Cabecense y San José.

Tras más de diez años de amistad, fraguada cuando se conocieron en el Tomares, se enfrentarán por primera vez. La cita, a las 12:00 h en el feudo rojinegro. Pese al sincero sentimiento que les une, durante 90' dejarán su amistad a un lado para seguir luchando por el ascenso los locales y la permanencia los visitantes.

"La amistad es grande. Nos decimos compadres, aunque no lo somos. La relación viene desde que estábamos en el Tomares. Él entrenaba al cadete y yo al sénior; luego, se vino conmigo. Es una amistad con todas las de la ley. Un gran amigo y una gran persona. Nos consultamos muchas cosas. Nos une un afecto importante. El fútbol nos ha unido y es una persona importante en mi vida. Se merece todo lo mejor. Después del domingo, que me hacen falta los puntos, que lo gane todo", señala entre bromas Luque, añadiendo que: "Me pidió opinión cuando firmó por el San José y le dije que sí o sí. Si la suerte le acompaña, tirará hacia arriba en su carrera".

"Es mi compadre en el fútbol y, seguramente, sea mi mejor amigo fuera también", reconoce Ché, que recuerda cómo se fraguó su relación: "Empecé en 2005, en los cadetes del Tomares, y le dije que me gustaría entrenar con ellos. Luego, le faltó el preparador físico y me puse con él. Así estuvimos tres años".

Posteriormente, sus caminos se separaron cuando Ché tomó las riendas del Preferente Juvenil y Luque se marchó al Arahal: "Somos íntimos. Sólo puedo hablar cosas buenas de él. Nos unió el Tomares y será la primera vez que nos enfrentemos en partido oficial".